França reduz previsão de crescimento e promete economias 'imediatas'

O crescimento econômico da França será menos vigoroso do que o esperado em 2024, com uma previsão de 1% anunciada neste domingo (18) pelo ministro da Economia, Bruno Le Maire, que revelou economias "imediatas" de 10 bilhões de euros para cumprir com as ambições de redução do déficit.

Essa previsão de crescimento "leva em conta o novo contexto geopolítico", afirmou o ministro no canal privado TF1, referindo-se às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, à redução do crescimento econômico da China e à "recessão em 2023 na Alemanha".

Diante de receitas fiscais mais baixas do que o previsto e para cumprir as metas orçamentárias de um déficit público de 4,4% do PIB em 2024 (em comparação com os 4,9% antecipados para 2023), o Estado fará "um esforço imediato de 10 bilhões de euros em economias", disse Le Maire.

Metade das economias, ou seja, 5 bilhões de euros, virão do orçamento de funcionamento "de todos os ministérios", afirmou. "Não vamos aumentar os impostos", concluiu o ministro.

© Agence France-Presse