Empresário Abilio Diniz, ex-dono do Pão de Açúcar, morre aos 87 anos

SÃO PAULO (Reuters) - O empresário Abilio Diniz, um dos mais importantes do Brasil, morreu neste domingo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, informou a assessoria de imprensa da holding Península, que administra os investimentos da família.

Abilio estava internado no hospital Albert Einstein em São Paulo há alguns dias. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Em 2022, ele havia perdido um filho, João Paulo.

Durante décadas, Abílio esteve à frente do Grupo Pão de Açúcar , tornando-se um dos maiores empresários do país. Mais recentemente, ele era um dos principais acionistas do grupo Carrefour Brasil, ocupando a vice-presidência do colegiado da varejista.

Por meio da Península, Abilio também possuía participação relevante no francês Carrefour, com quase 14% de fatia nos direitos de voto no segundo maior grupo varejista do mundo.

Em sua publicação mais recente no Instagram, de 17 de janeiro, ele comentou que estava de férias, se recuperando de duas cirurgias no joelho, em um local externo tomado pela neve, onde lamentou não poder esquiar por causa do período de recuperação.

Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte Abilio.

"Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência. Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro", escreveu Lira.

Também na rede X, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou o falecimento de Abilio, qualificado por ele como "um dos maiores empresários brasileiros".

"Sua vitalidade, dedição ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil", disse Alckmin.

(Por Fabrício de Castro)