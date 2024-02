EAU e Baden-Württemberg assinam Declaração Conjunta de Intenções sobre cooperação industrial e oportunidades de descarbonização

MUNIQUE, 18 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos e o Estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, assinaram no domingo uma Declaração Conjunta de Intenções (JDI) à margem da Conferência de Segurança de Munique, realizada na cidade bávara, na Alemanha.

Entre os signatários estavam o Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU, o Ministério de Assuntos Econômicos, Trabalho e Turismo de Baden-Württemberg e o Ministério do Meio Ambiente, Proteção Climática e Setor de Energia do Estado.

O acordo foi assinado pelo Dr. Sultan Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, pela Dra. Nicole Hoffmeister-Kraut, ministra de Assuntos Econômicos, Trabalho e Turismo de Baden-Württemberg, e por Thekla Walker, ministra do Meio Ambiente, Proteção Climática e Energia do Estado de Baden-Württemberg.

O Dr. Al Jaber disse que os Emirados Árabes Unidos buscam ativamente colaborar com parceiros internacionais em projetos que não apenas apoiam o desenvolvimento industrial sustentável, mas também contribuem para a ação climática global.

Esse compromisso com a colaboração ficou evidente na COP28, onde os EAU lideraram várias iniciativas internacionais para aumentar a contribuição do setor para as metas globais de descarbonização. Na COP28, os Emirados Árabes Unidos lançaram o Industrial Decarbonization Roadmap (Roteiro de Descarbonização Industrial), que representa um modelo pioneiro para reduzir as emissões de carbono de forma gradual e direcionada.

O roteiro busca diminuir as emissões em 93% até 2050 por meio de soluções de alavancagem como a CCUS (captura, uso e armazenamento de carbono) e soluções de energia limpa em setores difíceis de serem eliminados.

Al Jaber acrescentou que, com base nessas iniciativas marcantes na COP28, essa parceria mais recente apoia os objetivos da Operação 300 bilhões e a iniciativa estratégica EAU Zero Líquido até 2050. "A JDI se concentrará na identificação de projetos nas áreas de desenvolvimento industrial sustentável, apoiando soluções tecnológicas e investimentos conjuntos que contribuirão para a resiliência da cadeia de suprimentos de ambos os países", observou.

A Dra. Nicole Hoffmeister-Kraut destacou que, para preparar Baden-Württemberg para o futuro como um local globalizado de negócios e tecnologia, com um forte setor automotivo e de fornecedores e um foco em engenharia mecânica e de instalações, é "essencial que estabeleçamos uma economia de hidrogênio eficiente."

E ainda ressaltou: "Reconhecemos desde o início o imenso potencial que os Emirados Árabes Unidos têm para uma ampla gama de oportunidades de cooperação econômica para as empresas de Baden-Württemberg. É por isso que estabelecemos um escritório de representação comercial nos Emirados em novembro de 2022, que fornece às nossas empresas suporte direcionado ao entrar no mercado nos EAU e na região do Golfo", afirmou.

Thekla Walker disse que o hidrogênio é o combustível para uma sociedade industrial neutra para o clima. Juntamente com parceiros estratégicos, "queremos criar um mercado comum para o hidrogênio verde." E lembrou que os Emirados Árabes Unidos têm as melhores condições para a produção de hidrogênio verde com energia solar. "Por outro lado, Baden-Württemberg abriga muitas empresas e usinas de energia que podem produzir hidrogênio neutro para o clima", destacou.

A parceria também envolve a cooperação entre várias entidades do setor público e privado nos Emirados e no Estado de Baden-Württemberg para promover as relações bilaterais, além de fomentar investimentos industriais verdes no âmbito da iniciativa Make it in the Emirates (Faça nos Emirados).

Algumas das principais áreas de colaboração que serão exploradas incluem o foco em IA, manufatura inteligente, saúde inteligente e aeroespacial. As partes também vão colaborar na aceleração das iniciativas de industrialização e descarbonização, de acordo com a estratégia industrial nacional dos Emirados Árabes Unidos, a iniciativa estratégica EAU Zero Líquido até 2050, bem como as metas do Acordo de Paris.

A JDI também contribuirá para a capacitação e o desenvolvimento de habilidades, por meio de pesquisas conjuntas e estágios em empresas envolvidas em projetos prioritários.