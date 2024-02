Coreia do Sul pede que médicos não façam "pessoas como reféns" em protesto contra plano

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - O primeiro-ministro da Coreia do Sul pediu neste domingo que médicos não façam "pessoas como reféns", um dia antes de dezenas de estagiários de medicina se demitirem em protesto contra um plano, do governo, para aumentar o número de admissões em faculdades da área e o número de profissionais no país.

Médicos estagiários nos cinco maiores hospitais do país, todos em Seul, disseram que apresentariam sua demissão na segunda-feira, levantando preocupações sobre o impacto nos serviços médicos, uma vez que o sistema depende fortemente deles para cuidados de emergência e agudos.

A Associação Médica Coreana, que representa os médicos, e os estudantes de medicina também se opuseram ao plano do governo e comprometeram-se a tomar medidas, embora ainda não tenham especificado o que pretendem fazer.

O primeiro-ministro Han Duck-soo disse que, se os médicos deixarem seus empregos ou tomarem medidas que causem um vácuo na saúde, os danos recairão sobre o público.

“Isso é algo que tira a vida e a saúde das pessoas fazendo-as reféns, e isso não deve acontecer”, disse Han em comunicado, referindo-se à planejada demissão em massa de médicos estagiários.

Médicos e estudantes de medicina opõem-se ao plano do governo, dizendo que há médicos suficientes e que aumentar o número de profissionais provocaria cuidados médicos desnecessários e pioraria as finanças do plano nacional de seguro de saúde.

Afirmam também que o plano não abordará a sobrecarga dos grandes hospitais universitários e a falta de incentivos para os médicos exercerem a profissão em serviços de saúde essenciais, como pediatria, obstetrícia e medicina de emergência.

No entanto, o governo afirma que o país deve começar a formar novos médicos imediatamente, prevendo-se um déficit de 15 mil profissionais em 2035.

O governo planeja aumentar as admissões nas escolas médicas em 2.000 estudantes para o ano letivo de 2025 e adicionar 10.000 médicos até 2035. Atualmente, cerca de 3.000 estudantes ingressam nas escolas médicas todos os anos.

O plano também visa garantir que haja um número suficiente de médicos exercendo a profissão fora das grandes cidades, além de expandir a proteção legal para a profissão contra ações judiciais por negligência médica.

O ministério da saúde disse que 715 médicos estagiários apresentaram sua demissão até sexta-feira e emitiu uma ordem de regresso ao trabalho, alertando que a recusa resultará em punição.

O plano de demissão em massa de médicos estagiários nos cinco maiores hospitais envolveria cerca de 2.700 médicos, aproximadamente um quinto dos médicos internos e médicos residentes do país.

