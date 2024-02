Claudia Sheinbaum se inscreve como candidata à presidência do México

A líder de esquerda Claudia Sheinbaum se inscreveu neste domingo (18) como candidata do partido no poder à presidência do México, informou o Instituto Nacional Eleitoral (INE).

"Recebemos o pedido de registro da doutora Claudia Sheinbaum Pardo como candidata à presidência da República", disse Guadalupe Taddei, presidente do INE, em uma cerimônia com a participação da aspirante e favorita para vencer as eleições de 2 de junho, de acordo com as pesquisas.

