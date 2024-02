Chuva derruba árvores, alaga ruas e afeta energia em vários pontos de SP

Chuva forte que caiu na capital paulista deixou a cidade em estado de atenção neste domingo (18). Houve dezenas de registros de alagamentos e quedas de árvores como consequência da tempestade registrada na tarde de hoje.

O que aconteceu

As zonas Norte, Oeste, Leste, Sul, Sudeste e centro, além das marginais Pinheiros e Tietê, entraram em estado de atenção para alagamentos às 14h40. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o aquecimento, em combinação com a brisa marítima, gerou instabilidade e pontos com forte intensidade.

Queda de árvore e alagamentos. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou ter recebido, até as 17h07, ao menos 96 chamados para quedas de árvores e 99 para enchentes e alagamentos. Em Santana de Parnaíba, Osasco, Cotia e São Paulo foram registradas queda de árvores em vias públicas e sobre edificações, postes e fiações, prejudicando o fornecimento de energia elétrica, além de interdição de vias, segundo a Defesa Civil. A capital teve 21 chamados para queda de árvores e 23 pontos alagados transitáveis.

Choveu granizo, registram internautas. A previsão era de rajadas de vento e formação de alagamentos em vários pontos da cidade, além de granizo. Nas redes sociais, paulistanos registraram ruas alagadas e imagens de chuva de granizo.

Recomendações. O CGE indica medidas para amenizar efeitos dos alagamentos: evitar transitar em ruas alagadas, buscar lugar seguro, manter-se longe de rede elétrica e não parar embaixo de árvores.

Alagamento em via

Chuva afetou a linha 8- Diamante. Alagamento na via deixou o trem sem circulação entre as estações Lapa e Júlio Prestes, na linha 8- Diamante, às 15h20. Segundo a Via Mobilidade, a operação foi normalizada por volta das 16h.

Outras linhas também tiveram interrupções temporárias, segundo a Defesa Civil. Foi o caso de trechos da linha 12- Safira, entre as estações Comendador Ermelino até Itaim Paulista, e a linha 10- Turquesa, entre as estações Mooca e Luz.

Próximos dias

Possibilidade de chuva forte na segunda (19). Há previsão de chuva moderada a forte também amanhã, a partir da tarde, na capital. O dia deve começar com termômetros por volta dos 20°C e, no decorrer da tarde, atinge os 28°C.