Cerca de 140 migrantes que tentavam chegar à Inglaterra são resgatados em águas francesas

Cerca de 140 migrantes que tentavam chegar à Inglaterra em duas embarcações clandestinas foram resgatados no sábado (17), em águas francesas do Canal da Mancha, por dois barcos fretados pela França, informou a prefeitura marítima neste domingo.

Outros cinco haviam sido resgatados no sábado quando seu barco naufragou, acrescentou a prefeitura de Pas-de-Calais, no norte da França.

De acordo com a Prefeitura Marítima da Mancha e do Mar do Norte (Premar), as autoridades salvaram 57 migrantes no sábado de manhã, depois que sua embarcação apresentou problemas.

Ao meio-dia, 75 pessoas a bordo de uma embarcação que pediu ajuda foram resgatadas por um barco de salvamento.

Todos os resgatados foram levados para portos franceses.

Em 2023, aproximadamente 36 mil migrantes tentaram chegar à Inglaterra cruzando ilegalmente o Canal da Mancha a partir do litoral francês, uma queda de 30% em relação ao ano anterior, segundo um balanço divulgado no início de fevereiro pela prefeitura marítima, que registrou 12 mortes no ano passado.

lg/cnp/dch/am/eg/mb/ic/rpr

© Agence France-Presse