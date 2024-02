Botafogo e Vasco fazem clássico decisivo pelo Campeonato Carioca

? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2024

Um dos motivos da insatisfação veio da suspensão dos zagueiros Medel e João Victor, após cartões recebidos no confronto com o Tricolor das Laranjeiras. Sem poder contar com dois de seus principais defensores, o técnico argentino Ramón Díaz deve mandar a campo a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Rojas, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David e Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Vasco com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: