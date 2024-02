Atletas amadores brasileiros participam da Maratona para Todos nos Jogos Olímpicos Paris 2024

É o sonho de muitos atletas amadores: correr no mesmo circuito dos profissionais que disputarão a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris. E vai virar realidade para 40 mil participantes de 110 países, que venceram os desafios esportivos propostos pelos organizadores, como corridas de rua e forte engajamento nas atividades virtuais do Club Paris 2024, e que puderam participar de um sorteio da Maratona para Todos, que vai acontecer na noite de 10 de agosto.

Por Maria Paula Carvalho, da RFI

Entre os 191 brasileiros que já garantiram vaga, está o sergipano Johellyson Bispo, que investe nesse sonho desde 2022. Ele conta que para chegar até aqui já foi uma "verdadeira maratona", cumprindo desafios diários no aplicativo do celular, a fim de garantir vaga em Paris.

"Eu fiquei sabendo que haveria a participação de amadores. Então, eu baixei o aplicativo e comecei a cumprir os desafios, juntando pontos. Aquela coisa: até caminhada no supermercado eu ativava lá para contar pontos", relembra em entrevista à RFI. "Ano passado, começaram os sorteios. Mês a mês tinha algo para fazer pela plataforma e até que, no início de novembro, eu recebi o e-mail informando que eu havia sido sorteado. E demorou alguns dias até cair a ficha", comemora o sergipano.

Policial de profissão, atleta por acaso. Johellyson conta que a corrida entrou em sua vida por indicação médica e ele nunca mais parou. "Comecei a correr por conta da saúde, pois estava com alguns problemas. Eu tinha que baixar o peso, tinha que reduzir algumas taxas que estavam elevadas e a corrida foi a solução, o caminho encontrado e desde então comecei a participar de corridas, correndo 2,5 km, 5 km, 10 km, 21 km, até conseguir correr uma maratona", conta orgulhoso.

"Já ajustei as férias para agosto. Estou me preparando para que não dê nada errado. É mágico, né? Participar dessa primeira edição, não sei se nas outras haverá essa possibilidade. É um sonho!", conclui o sortudo.

"É algo utópico"

Também foi para melhorar a própria saúde que a médica Amanda Sales, de João Pessoa, começou a correr em 2013. Hoje, ela diz estar pronta para enfrentar os 42,195 km da prova clássica da maratona pela décima vez na vida. Depois de Boston, Nova York, Londres e Chicago, ela mal pode esperar para correr em Paris.

"A expectativa é que seja o melhor dos eventos. É um evento histórico e a gente está ali pela primeira vez, fazendo parte da primeira maratona olímpica de amador. Desde que recebi o e-mail estou em êxtase. O meu marido corre também, a gente entrou junto no aplicativo, fez os mesmos desafios, mas ele infelizmente não foi sorteado", lamenta.

"Eu já vi hotel, vou começar a ver passagem. Eu fiz uma maratona em outubro e já entrei em ciclo de maratona, eu não paro. Quem corre tem um 'distúrbio psiquiátrico', a gente cria uma dependência. Você pensa em muita coisa, são três horas em que você está sozinha praticamente, eu gosto de correr só, cada um tem as suas peculiaridades de treino", observa a médica. "É algo utópico, a gente sempre viu na televisão e agora a gente vai estar presenciando aquilo (...). As fotos vão ficar para o resto da vida, para contar para todo mundo", finaliza Amanda.

Malas prontas para Paris

Guardar boas recordações também é o objetivo do catarinense Maurício Nunes de Oliveira, que iniciou até um canal no YouTube para contar sobre a preparação para a maratona de Paris e, claro, exibir as lindas imagens que ele espera fazer na cidade luz.

O engenheiro de softwares, de 31 anos, revelou que já prepara as malas para viajar junto com a namorada e participar da Maratona para Todos. "A gente ficou muito feliz e já começou a programar toda a viagem, inclusive não só para a maratona em si, mas também para assistir à Olimpíada. Então, eu tive bastante tempo para me planejar e ver passagem, inclusive de comprar os ingressos para assistir às provas que vão acontecer lá", diz em entrevista à RFI.

"A gente vai assistir a jogos bem bacanas, a gente gosta bastante de vários esportes: tênis, futebol, skate. A gente vai chegar dez dias antes da prova. Nós vamos acompanhar a Olimpíada inteira, assistir aos jogos e ao final fechar com chave de ouro correndo a maratona. Às vezes a gente até custa a acreditar que está para acontecer. Enfim, está tão perto agora", diz entusiasmado.

Maurício nunca esteve na Europa e fala da expectativa de conhecer tantos pontos turísticos correndo. "Literalmente estou com arrepios. A gente acompanha Paris através de séries e filmes e pensar em fazer isso tudo correndo? É um esporte que eu amo muito e realmente vai ser uma coisa histórica, um momento único que a gente quer aproveitar e registrar. Eu comecei, inclusive, um canal no YouTube para acompanhar esse treinamento e registrar o processo de preparação, enfim, e culminar com a própria prova. Enfim, para poder mostrar aqui, inclusive para meus filhos no futuro".

Programação inédita e legado

A largada da Maratona para Todos está prevista para às 21h, diante da prefeitura de Paris. O circuito irá atravessar nove municípios: a capital, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux. A paisagem pelo caminho inclui áreas de floresta, o Castelo de Versalhes e outros marcos do rico patrimônio histórico francês, com chegada no monumento dos Inválidos no coração de Paris. O trajeto passará por monumentos como a Pirâmide do Louvre, a Place Vendôme e a Torre Eiffel.

A corrida de 10 km tem largada prevista para às 23h30. Inéditas na história dos Jogos Olímpicos, essas provas serão inclusivas, com a participação de deficientes, e também paritárias: metade dos participantes mulheres e a outra metade, homens.

Maurício, que já correu uma maratona em 3 horas e 53 minutos, diz não estar preocupado com o cronômetro dessa vez. "Quero aproveitar o evento histórico e único e não estar preocupado em fazer um tempo na prova. Então, a minha preparação vai ser justamente com o meu treinador aqui, para a gente estar forte e preparado para grandes volumes de distância. Chegando cada vez mais perto da prova, fazer treinos os mais específicos possíveis. Como vai ser uma prova de noite, fazer treinos que vão ser perto desse horário para que meu corpo esteja acostumado, tanto em questão de alimentação, momento de fazer o exercício, enfim, e cada vez mais aumentando o volume de corrida, sempre consciente para não se machucar, porque justamente é uma distância grande, uma distância que demanda", pontua o jovem.

Para quem pensa que o traçado será moleza deve se preparar. O percurso tem um desnível positivo de 438 metros e rampas com inclinação de até 13,5%. Será uma corrida exigente e um legado que os Jogos de Paris pretendem deixar para as futuras competições olímpicas.