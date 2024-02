Escola de samba criada para 'ganhar voto' sobe ao especial sob Milton Leite

Tendo o vereador Milton Leite (União Brasil) como presidente de honra, a escola de samba Estrela do Terceiro Milênio foi a campeã do grupo de acesso do carnaval paulistano em 2024 e desfilará entre as grandes no ano que vem — como já havia ocorrido em 2023.

O que aconteceu

Agremiação do Grajaú é presidida por chefe de gabinete de Milton Leite. Nas redes sociais, Silvio Antonio de Azevedo se apresenta como Silvão Leite e publica fotos nas quais aparece ao lado do atual presidente da Câmara Municipal. Nos bastidores, Silvão é apontado como pré-candidato a vereador em 2024.

Escola de samba foi criada em 1998 para "conseguir votos", diz Silvão. Ele conta que, à época, trabalhava para o então vereador Edivaldo Estima (do extinto PPB), era administrador regional da Capela do Socorro e que Eduardo Basílio, fundador da Rosas de Ouro, foi quem deu a ele a ideia de criar uma agremiação no Grajaú.

Aproximação com Milton Leite se deu por troca de sede. A primeira quadra da Terceiro Milênio ficava em um galpão que foi vendido. A escola, então, passou a ocupar um sacolão municipal abandonado e Silvão pediu a ajuda de Leite para transformá-lo em centro cultural.

Apoio à escola permitiu que Milton Leite expandisse área de influência na zona sul. Historicamente forte na região da Estrada do M'Boi Mirim, o vereador viu o suporte prestado à agremiação para a criação da casa de cultura aumentar sua popularidade em locais mais ao sul, como Parelheiros e Cidade Ademar.

Samba e política andam juntos no Rio, na Beija-Flor de Nilópolis. Hoje, o município da Baixada Fluminense é gerido por Abraão David Neto (PL) — sobrinho de Aniz Abraão David, o Anízio, contraventor ligado ao jogo do bicho e patrono da escola de samba local. O clã já fez seis prefeitos desde 1971.

"Vamos decidir se haverá CPI ou não após a vitória da Estrela do Terceiro Milênio", brincou Milton Leite na terça anterior ao Carnaval. Na ocasião, o vereador participava da reunião do colégio de líderes que decidia sobre a instalação ou não de uma CPI que mira a atuação do padre Júlio Lancellotti e de ONGs na cracolândia.

Nessa região aqui, ele [Milton Leite] não tinha atuação, e não tinha uma votação forte. Aí eu apresentei o projeto da escola para ele, ele ajudou, com políticas públicas, e de lá para cá é um parceiro (...) É um presidente de honra da escola, por todo trabalho desenvolvido. E o pessoal gosta dele.

Silvio Antonio de Azevedo, presidente da Estrela do Terceiro Milênio

Samba e política

Com o lema "Não tem Segredo, Tem Trabalho", Silvão é figura carimbada em eventos ao lado do seu mentor. Nas redes sociais, ele divulga obras, ações sociais e encontros que promove. Algumas publicações da Terceiro Milênio no Instagram trazem também logomarcas com o nome "Silvão Leite" e da Família Leite.

Silvão não confirma a candidatura a vereador. Segundo ele, a possibilidade depende do aval do mentor. O que se comenta é que ele e Silvio Ricardo Pereira dos Santos, o Silvinho — chefe de gabinete na subprefeitura do M'Boi Mirim — seriam potenciais sucessores de Milton Leite na Câmara.

Milton Leite diz que 2024 será seu "último ano como vereador". Na reunião da última terça (6), Leite afirmou que é "um soldado do União Brasil para outros projetos políticos". Ele é um dos políticos apontados como eventuais vices na chapa de Ricardo Nunes (MDB) para as eleições deste ano.

Campeã do Grupo de Acesso

A Estrela do Terceiro Milênio apresentou o samba-enredo "Vovó Cici conta e o Grajaú canta: O Mito da Criação". No desfile, contou a mitologia iorubá da criação do mundo a partir da visão de Vovó Cici.

Leite acompanhou da mesa a leitura das notas nas apurações do Grupo Especial e do Grupo de Acesso de São Paulo. O evento foi realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo na última quarta (14). A Estrela do Terceiro Milênio somou 269,9 pontos.

A atriz Carla Diaz foi madrinha de bateria no ano passado, quando a escola participou do grupo especial pela primeira vez — e caiu para o acesso. Também em 2023, o humorista Marcelo Adnet entrou na avenida como embaixador. No desfile, a agremiação fez tributo à "arte de fazer rir".

O que dizem os envolvidos

Quando surgimos, o Grajaú não era um bairro que tivesse uma cultura de samba, que é mais forte na zona norte da cidade, onde há mais escolas. Nossa região era mais conhecida pela presença nas páginas policiais. Nossa quadra não é balada e os ensaios vão só até as 23h para não incomodar os vizinhos.

Silvio Antonio de Azevedo, presidente da Estrela do Terceiro Milênio