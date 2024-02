Wall Street fecha no vermelho após novo sinal de inflação

Os índices da bolsa de Nova York encerraram no vermelho nesta sexta-feira (16), arrastados por um aumento nas taxas de títulos do governo devido a um novo sinal de inflação nos Estados Unidos.

O industrial Dow Jones encerrou a sessão com queda de 0,4%, a 38.627,99 pontos; o tecnológico Nasdaq recuou 0,8%, a 15.775,65; e o S&P 500, que havia alcançado um recorde no dia anterior, caiu 0,5%, a 5.005,57.

"As preocupações sobre a inflação continuaram pressionando para baixo as expectativas de um corte nas taxas pelo Fed (Federal Reserve, banco central), e aumentaram os rendimentos dos títulos do Tesouro", disse o principal analista da Oxford Economics, John Canavan.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que podem ser um indicador das expectativas sobre as taxas de juros, subiram nesta sexta-feira.

O rendimento dos títulos de 10 anos cresceu para cerca de 4,3%, enquanto o de dois anos ultrapassou os 4,6%.

As ações se recuperaram nos últimos dois dias depois de terem caído acentuadamente na terça-feira, por dados que mostravam uma inflação ao consumidor mais alta do que o esperado.

vm/nth/ag/db/ic/am

© Agence France-Presse