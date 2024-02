Wall St cai após dados fortes de preços ao produtor afetarem expectativas de cortes de juros

Por Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira depois que dados mais fortes que o esperado de preços ao produtor nos Estados Unidos afetaram as especulações do mercado sobre cortes iminentes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro, em meio a fortes ganhos nos custos de serviços, o que pode ampliar as preocupações de que a inflação esteja aumentando.

Os rendimentos dos Treasuries subiram após o relatório, com a taxa da nota de referência de 10 anos em 4,306%, já que os investidores aumentaram as apostas de que o Fed poderá adiar o primeiro corte nas taxas até depois de junho.

Os dados de preços ao produtor seguem uma liquidação nos mercados acionários nesta semana impulsionada por uma alta mais forte que o esperado nos preços ao consumidor, embora uma queda nas vendas no varejo de janeiro tenha proporcionado algum alívio na quinta-feira.

"Continuamos a acreditar que a inflação está se moderando. Os dados não se movem em linha reta, haverá solavancos no processo", disse Brian Klimke, estrategista-chefe de mercado da Cetera Investment Management.

"Mas se continuarmos a receber esses dados de inflação aquecida, isso poderá adiar as coisas (cortes de juros) talvez para junho. No momento, junho está parecendo cada vez mais provável."

A maioria das ações de megacaps devolveu ganhos iniciais, com a Meta caindo 2,0% e arrastando o índice de serviços de comunicação do S&P 500 para uma queda de 1,1%.

A Nvidia contrariava a tendência, com alta de 0,9%, depois que a Oppenheimer elevou seu preço-alvo para as ações da projetista de chips.

Às 12:18 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,24%, a 38.681,39 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,45%, a 5.007,21 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,85%, a 15.770,54 pontos.