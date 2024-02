Visita de Zelensky a Paris mostra 'apoio inabalável' da França à Ucrânia

Os jornais franceses destacam a aproximação bilateral entre a França e a Ucrânia, que devem assinar um acordo de segurança nesta sexta-feira (16), durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Paris.

O jornal Le Figaro destaca que o presidente francês Emmanuel Macron recebe Zelensky no Palácio do Eliseu, em Paris, nesta sexta-feira, em vez de viajar para Kiev, como havia sido planejado anteriormente. "O objetivo é mostrar que a determinação em apoiar a Ucrânia continua tão forte quanto no primeiro dia", diz o comunicado do Eliseu.

A reportagem lembra que antes de aterrissar na França, Volodymyr Zelensky é esperado em Berlim, onde deve fechar um acordo semelhante ao assinado na França com o chanceler Olaf Scholz. O texto também ressalta que, em janeiro deste ano, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, foi o primeiro a assumir um compromisso com a Ucrânia.

A reportagem do Le Figaro explica que, na Europa, a perspectiva do fim da ajuda dos EUA, "vítima da campanha eleitoral e da prioridade dada ao combate à ameaça da China", gera preocupação crescente. "A questão é como ajudar a Ucrânia em um cenário" em que o apoio dos EUA diminui, resume um especialista em Relações Internacionais para o jornal.

Um "apoio inabalável" da França

Enquanto isso, o Le Parisien afirma que a presença de Zelensky em Paris pela terceira vez envia um "sinal forte" do "apoio inabalável" francês. O acordo de segurança bilateral com Emmanuel Macron, frisa, tem o objetivo de garantir à Ucrânia o apoio militar, econômico e político da França. O jornal lembra que em 24 de fevereiro o país de Zelensky entra no terceiro ano da guerra contra a Rússia.

Segundo a reportagem a comitiva do presidente Emmanuel Macron "nega" as alegações de Moscou de que as questões de segurança em um país em guerra sejam o motivo do cancelamento de sua viagem anteriormente prevista à Kiev. O texto enfatiza como o presidente russo, Vladimir Putin, sabe usar politicamente as fake news.

Embora não tenha sido estabelecido um cronograma para a entrada da Ucrânia na OTAN, o Le Parisien aponta que o acordo bilateral franco-ucraniano pretende fornecer ajuda militar de "longo prazo" para garantir que o país continue a "se defender e para dissuadir a Rússia de futuros ataques". O objetivo também é desencorajar Putin de apostar no desgaste provocado pelo prolongamento da guerra ou nas divisões entre os aliados.