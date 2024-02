Vêneto comemora epopeia da imigração italiana ao Brasil

VENEZA, 16 FEV (ANSA) - Fala-se até mesmo o 'Talian', idioma ítalo-brasileiro, nas cidades do grande Estado sul-americano onde os "oriundi" vênetos e italianos chegam a até 90% da população.

É um fenômeno que explica o vínculo que ainda hoje une o Vêneto e o Brasil, e que será lembrado no "Dia Nacional Brasileiro da Emigração Italiana", programado para 21 de fevereiro em Roma, na Embaixada do Brasil.

Os eventos comemorativos do 150º aniversário da imigração italiana no Brasil foram apresentados hoje (16) pelo presidente do Conselho Regional do Vêneto, Roberto Ciambetti.

"Os vênetos foram protagonistas absolutos do desenvolvimento do Brasil, graças à sua grande cultura de trabalho", lembrou.

Ciambetti enfatizou "a importância da celebração, estabelecida pela República Federativa do Brasil na data de 21 de fevereiro, para lembrar o início da grande migração que, em poucos anos, viu milhões de italianos como protagonistas do desenvolvimento do Estado brasileiro: entre os emigrantes, o papel dos vênetos foi impressionante".

"Hoje, não por acaso, no Brasil reside a maior comunidade ítalo-brasileira do mundo, estimada em cerca de 32 milhões de pessoas, às quais se somam cerca de 730 mil cidadãos com passaporte italiano".

A data de 21 de fevereiro também foi marcada pela chegada dos primeiros 386 colonos do Trentino e do Vêneto, organizados por Pietro Tabacchi.

O embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca de Souza, também esteva presente na coletiva e disse: "A ocasião servirá para promover a consolidação das relações bilaterais entre Itália e Brasil, que já são ótimas".

Também compareceu a empresária Jesusleny Gomes, que anunciou que no evento de 21 de fevereiro em Roma estarão presentes representantes das Confrarias enogastronômicas vênetas, que apresentarão diversas excelências enológicas e gastronômicas da região. (ANSA).

