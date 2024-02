UE se prepara para lançar missão no Mar Vermelho em 19/02

BRUXELAS, 16 FEV (ANSA) - A União Europeia lançará na próxima segunda-feira (19), por ocasião da reunião do Conselho das Relações Exteriores, a missão "Áspide", com o objetivo de garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho e no Canal de Suez ante os ataques do grupo rebelde iemenita Houthi.

A informação foi dada por um alto funcionário da UE. "Será bastante arriscado, porque os houthis estão atacando as embarcações no Mar Vermelho", explicou a fonte.

A operação durará ao menos um ano, podendo ser renovada pelo Conselho Europeu, e terá caráter defensivo, sem previsão de ataques terrestres.

O comando estratégico da operação será da Grécia, o comando tático será da Itália, e a missão será aberta à participação de países terceiros.

Após a convocação do bloco europeu para que a Itália fornecesse o Force Commander (Comandante da Força) para a ação, o país sofreu ameaças dos houthis.

Em entrevista no início de fevereiro, Mohammad Ali al-Houthi, chefe do Supremo Comitê Revolucionário Houthi, afirmou que a Itália se tornará um alvo caso se envolva em ataques contra o grupo.

A operação foi batizada como "Áspide", termo grego para "escudo", e terá o objetivo de garantir a segurança da navegação em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

Os houthis vêm promovendo dezenas de ataques contra navios mercantis direcionados a Israel, como forma de apoio à causa palestina. (ANSA).

