Trump é condenado a pagar US$ 355 mi por inflar ativos

WASHINGTON, 16 FEV (ANSA) - Um dia após a confirmação do julgamento criminal pelo caso de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, o ex-presidente americano sofreu uma nova grande derrota judicial, sendo condenado a pagar US$ 355 milhões no processo que o acusa de inflar os ativos de sua empresa.

A decisão do juiz de Nova York Arthur Engoron apontou que a soma representa os ganhos ilícitos obtidos pela fraude para obter condições mais favoráveis de bancos e seguradoras.

A sentença também proíbe o magnata de qualquer atividade empresarial no estado de Nova York por três anos, um ano a mais do que seus dois filhos, Donald Jr e Eric, que também terão que pagar uma multa de 4 milhões de dólares cada um.

Ivanka Trump poderá assumir o controle do grupo familiar Trump Organization.

O advogado de Trump definiu o resultado como "patente injustiça". (ANSA).

