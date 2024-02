Carimbo, dura 36 horas ou não borra: qual tipo de delineador é o melhor?

Perfeito para realçar o olhar e dar acabamento à maquiagem, o delineado é uma das técnicas mais tradicionais. No Antigo Egito, homens e mulheres já faziam o tracinho ao redor dos olhos, a fim de proteger a região contra o sol e até da poeira da região onde viviam.

Para arrasar no delineado - que hoje em dia possui diversas espessuras, estilos e acabamentos -, além de muita prática e algumas técnicas, também é preciso testar e conhecer os tipos de delineadores: líquido, caneta, gel, caneta, em adesivo. Confira abaixo as versões selecionadas pelo Guia de Compras UOL:

Delineador líquido

O mais tradicional de todos, esse tipo de delineador normalmente possui um pincel com ponta fina, o que dificulta um pouco na mobilidade para criar o traço, exigindo maior paciência e precisão para alcançar um resultado final impecável. Além disso, ele pode demorar um pouco para secar.

Promete durar por até 36 horas

Não borra e não desbota, segundo a marca

Resistente ao suor

Livre de fragrâncias

Fácil remoção e pincel preciso

Delineador caneta

É bem popular entre maquiadores e pode ser uma boa escolha para quem está começando a fazer o tracinho. É possível encontrar canetas com pontas mais finas ou grossas, garantindo praticidade e precisão na hora de desenhar o delineado mais fino ou até mais grosso, por conta do seu formato anatômico.

Tem alta fixação

Com secagem rápida e resistência a água

Possui efeito envernizado e acabamento textura matte

Permite traços precisos e que não borram

Delineador em gel

Ideal para iniciantes na maquiagem, esse tipo de delineador possui uma textura mais firme, que consequentemente facilita na hora de aplicar o produto nos olhos. E se você errar no tracinho, o delineador em gel é fácil de remover e não borra. Ele pode ser uma boa escolha para quem deseja se aventurar nos traços, indo além do clássico delineado gatinho.

Ótima cobertura e fixação, segundo a fabricante

Garante longa duração

Hipoalergênico

À prova d'água

Delineador carimbo

Essa versão possui uma ponta que já simula a ponta do delineado gatinho e é interessante para quem nunca consegue deixar os dois lados do delineado iguais. Ela literalmente carimba a região, enquanto a outra ponta do produto possui um formato caneta, para que você consiga preencher o restante do olho depois de carimbar.

Resistente a água

Pincel preciso

Secagem rápida

Combina duas funcionalidades em um único produto

