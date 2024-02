Tales: Bolsonaro chama seus apoiadores de 'gado' com explicação mal-dada

Jair Bolsonaro brinca com a inteligência de seus próprios apoiadores ao falar 'não ser crime' enviar R$ 800 mil aos Estados Unidos, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (16).

Espanta como os bolsonaristas aceitam qualquer desculpa do Bolsonaro. Se fosse o Lula quem tivesse enviado os R$ 800 mil, o mundo cairia. Mas, para eles, Bolsonaro não precisa dar explicação; tudo é possível.

É o chefe deles chamando a turba de 'burra'. Quem leva essa agressão para a turma dele é o próprio Bolsonaro. Isso que ele faz é chamar a turma de 'burra', de 'gado'. É isso o que o Bolsonaro faz e os bolsonaristas aceitam de bom grado. Tales Fara, colunista do UOL

Tales ressaltou, porém, que até mesmo a confiança dos bolsonaristas nos argumentos do ex-presidente pode se esvair diante de tantas investigações e revelações de irregularidades.

Com o tempo, essa coisa vai perdendo credibilidade. Tantas explicações mal dadas e irregularidades dele e dos filhos vão fazer com que os bolsonaristas os abandonem. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.