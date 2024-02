Sinner avança às semifinais em Rotterdam após abandono de Raonic

O italiano Jannik Sinner se classificou nesta sexta-feira (16) para as semifinais do torneio ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, sua primeira competição após conquistar o Aberto da Austrália.

Sinner, quarto do ranking mundial, superou as quartas de final graças ao abandono do canadense Milos Raonic no início do segundo set.

O italiano havia vencido a primeira parcial no tie-break (7/4), contra um adversário fragilizado fisicamente devido a um problema no tornozelo.

Com 1 a 1 no segundo set, o canadense decidiu abandonar.

É a 200ª vitória de Sinner no circuito profissional, algo que nenhum tenista nascido depois de 2000 (ele nasceu em agosto de 2001) havia conseguido até agora.

Sinner vai enfrentar nas semifinais o holandês Tallon Griekspoor (29º).

A outra semifinal será entre o australiano Alex De Miñaur (11º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (13º).

De Minaur eliminou o segundo cabeça-de-chave do torneio, o russo Andrey Rublev (5º), nas quartas de final, a quem venceu por 7-6 (7/5), 4-6 e 6-3.

--- Resultados do Torneio ATP 500 de Rotterdam:

- Simples - Quartas de final:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Milos Raonic (CAN) 7-6 (7/0), 1-1 e abandono

Tallon Griekspoor (HOL) x Emil Ruusuvuori (FIN) 7-5, 7-6 (7/4)

Grigor Dimitrov (BUL/N.6) x Alexander Shevchenko (CAZ) 7-6 (7/2), 3-6, 6-4

Alex De Miñaur (AUS/N.5) x Andrey Rublev (RUS/N.2) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

