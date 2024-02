Segundo mandato de Trump eliminaria agenda climática de Biden

Por Valerie Volcovici e Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou anos implementando programas para combater as mudanças climáticas, promovendo a energia renovável e impondo regulamentações mais rígidas sobre os combustíveis fósseis, mas grande parte desse trabalho pode virar fumaça se seu provável rival eleitoral Donald Trump o derrotar nas urnas em novembro, de acordo com consultores políticos republicanos.

O ex-presidente Trump, que está a caminho de conquistar a indicação republicana para a eleição presidencial dos EUA, voltaria à Casa Branca com uma série de ordens executivas para expandir o desenvolvimento de petróleo, gás e carvão, segundo eles. Isso incluiria o fim de uma pausa nas novas licenças de exportação de gás natural liquefeito, a eliminação das exigências para veículos elétricos e, mais uma vez, a retirada dos Estados Unidos de um pacto da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater o aquecimento global, disseram eles.

Essas ações de curto prazo seriam seguidas por esforços de longo prazo para reduzir a regulamentação ambiental e a burocracia governamental e -- dependendo da composição do Congresso -- para desfazer as disposições da lei climática assinada por Biden.

Alguns conselheiros também estão pressionando Trump a entregar algumas terras de propriedade federal, potencialmente incluindo florestas nacionais, para os Estados, disse uma pessoa envolvida nessas discussões.

A Reuters conversou com uma dúzia de consultores de política republicana e ex-funcionários do governo Trump que estão ajudando a estabelecer as bases para um segundo mandato de Trump para esboçar a provável abordagem do governo para questões ambientais e de energia.

Cinco das fontes disseram à Reuters que estavam em contato com a campanha de Trump desde que ele lançou sua candidatura à Casa Branca, enquanto outras disseram que estavam preparando documentos detalhados sobre políticas e ideias de pessoal alinhadas com a retórica da campanha de Trump que esperavam que ele use se for eleito.

O projeto de política mostra como um segundo mandato de Trump provocaria outra reviravolta nas políticas dos EUA que regem a forma como o país produz e usa energia e como o maior emissor histórico de gases de efeito estufa lida com a ameaça climática.

Os pontos de discussão também exploram uma profunda divisão política nos EUA entre uma esquerda progressista que pressiona para se afastar dos combustíveis fósseis e uma direita conservadora irritada com as regulamentações ambientais que, segundo eles, acabam com empregos.

"Essa é uma ótima maneira de separar os americanos da classe trabalhadora dos democratas, especialmente as famílias sindicalizadas", disse Stephen Moore, economista e membro da Heritage Foundation, de direita, que assessorou a campanha de Trump de forma não oficial nos últimos meses.

"Essa é uma questão política muito importante para os republicanos. Trump entende isso perfeitamente."

Entre as outras pessoas com quem Trump fala diretamente para discutir questões de energia, segundo as fontes, estão seu ex-diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, o ex-secretário do Interior David Bernhardt, o ex-secretário de Energia Rick Perry, o ex-conselheiro sênior Kevin Hassett e o magnata do petróleo Harold Hamm.

Essas pessoas não responderam ou se recusaram a fazer comentários para esta reportagem.

Em uma declaração, a campanha de Trump disse que um governo Trump "liberaria a energia americana para reduzir a inflação para todos os americanos, pagaria a dívida, fortaleceria a segurança nacional e estabeleceria os Estados Unidos como a superpotência manufatureira do mundo".