Dicas e receitas para montar uma salada completa e nutritiva para o verão

O calor pede refeições leves. E saladas são uma ótima opção para nutrir o corpo nessa época do ano, fazendo o papel, inclusive, de refeição principal.

Ao combinar ingredientes certos, você consegue montar uma salada que oferece todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo.

"É possível obter vitaminas, minerais e antioxidantes, além de uma boa quantidade de proteínas, que ajudam a garantir a saciedade, e fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino", coloca Lara Natacci, nutricionista, PhD em nutrição pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e diretora da Dietnet.

Como montar uma salada nutritiva

Preencha metade do prato (ou bowl) com verduras e hortaliças;

Escolha, pelo menos, três tipos diferentes de vegetais;

Combine duas fontes de proteína;

Coloque uma fonte de carboidratos

Tempere com ingredientes naturais e que sejam ricos em antioxidantes;

Se quiser, finalize com castanhas e sementes para adicionar mais nutrientes, textura e sabor.

- Verduras, legumes e hortaliças (escolha 3 ou mais):

Alface

Espinafre

Agrião

Pepino

Cenoura

Rúcula

Brócolis

Pimentão

Tomate-cereja

Abobrinha

Couve-flor

- Proteínas (escolha 2):

Atum

Frango desfiado ou em cubos

Queijo

Feijão branco

Ervilhas

Ovos

Tofu

Grão-de-bico

Lentilhas

- Carboidratos (escolha 1):

Quinoa

Batata-doce

Batata inglesa

Macarrão

Cuscuz

Arroz selvagem

Milho

Pão integral

Croutons

Beterraba

3 saladas para o verão

Veja três receitas da nutricionista Lara Natacci para você se alimentar bem no calor

Salada verão Imagem: Lara Natacci

SALADA VERÃO

Ingredientes

1 punhado de folhas de agrião

5 folhas de alface americana

1 punhado de croutons integrais

1 lata de atum

2 colheres (sopa) de ervilha

2 colheres (sopa) de cenoura ralada

2 colheres (sopa) de tomate-cereja

1 colher (sopa) de amêndoas

2 colheres (sopa) de iogurte natural

1 colher de (sopa) mostarda

1 colher de (sopa) mel

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de azeite

Preparo

Em um bowl para salada, coloque as folhas higienizadas, o atum, a ervilha, a cenoura ralada, os tomates-cereja e as amêndoas.

Em um recipiente à parte, prepare o molho misturando os demais ingredientes com ajuda de um garfo. Assim que virar uma mistura homogênea, despeje o molho sobre a salada, misture bem e consuma em seguida.

Salada de macarrão Imagem: Lara Natacci

SALADA DE MACARRÃO

Ingredientes

1 xícara (chá) de macarrão penne cozido

4 colheres (sopa) de frango cozido e desfiado

2 colheres (sopa) de cenoura ralada

2 colheres (sopa) de abobrinha crua ralada

1 colher (sopa) de talo de erva-doce picado

2 colheres (sopa) de queijo branco em cubos

2 colheres (sopa) de iogurte natural

suco de 1 limão

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de lemon pepper

Modo de preparo

Em um bowl para salada, coloque as folhas higienizadas, o macarrão, o frango, a cenoura, a abobrinha, a erva-doce e o queijo.

Prepare o molho em um recipiente à parte, misturando os demais ingredientes com ajuda de um garfo. Assim que virar uma mistura homogênea, despeje o molho sobre a salada, misture bem e consuma em seguida.

Salada de feijão branco Imagem: Lara Natacci

SALADA VEGETARIANA

Ingredientes

5 folhas de alface roxa

5 folhas de alface crespa

150 g de feijão branco cozido, escorrido

2 colheres (sopa) de brócolis cru picado

1 colher (sopa) de cebola roxa fatiada

1 colher (sopa) de azeitona roxa

2 colheres (sopa) de champignon fatiado

1 colher (sopa) de semente de girassol

1 colher (sopa) de semente de abóbora

1 colher (sopa) de nozes com castanhas

Vinagre de maçã

Azeite

Cúrcuma

Sal

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em um bowl para salada, coloque as folhas higienizadas rasgadas, o feijão, os brócolis, a cebola, a azeitona, o champignon, as castanhas e as sementes.

Prepare o molho em um recipiente à parte, misturando o vinagre, o azeite, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino com ajuda de um garfo. Despeje o molho sobre a salada, misture bem e consuma em seguida.