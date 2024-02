Sakamoto: Malafaia copia Bolsonaro e vem a público explicar sobre dinheiro

O pastor Silas Malafaia copia o ex-presidente Jair Bolsonaro quando precisa vir a público se explicar sobre dinheiro após viralizar que supostamente sua igreja evangélica iria bancar ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, afirma o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta sexta (16).

O Malafaia veio a público falar 'o dinheiro é meu'. A gente pode até discutir que esse dinheiro dele veio da onde? Veio da igreja também. O que importa é ele veio a público se manifestar porque pegou mal. Ontem, também pegou mal uma coisa tão forte [...] que foi a Polícia Federal descobriu que Bolsonaro tinha mandado R$ 800 mil para os EUA. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A maior parte das pessoas não se atentou nem ficou preocupada por conta da informação de que ele tinha mandado dinheiro para fora para se manter enquanto esperava o golpe desenrolar aqui. O pessoal ficou bravo porque ele mandou R$ 800 mil, que não é dinheiro de pinga, para fora do Brasil numa tacada só. Muita gente falou: mas não é um homem simples do povo? Que come farofa com frango? Leite condensado com pão francês? Isso pegou mal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto diz que a situação ficou tão ruim para a imagem de simples do ex-presidente que ele precisou se justificar aos seguidores e apoiadores.

Tão mal que Bolsonaro veio a público na rede social se explicar e falar: 'olha, aqueles R$ 800 mil não foi crime. Muita gente mandou dinheiro porque desconfiou que o Lula não ia mandar bem na política econômica'. Deu uma resposta mequetrefe, mas o que importa é que ele teve que vir a público se manifestar porque sentiu o cheiro de queimado junto com o rebanho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Em suma, o que tô querendo dizer com isso: esses dois atos, tanto a resposta do Malafaia, quanto o vídeo da resposta do Bolsonaro, mostra que quando trata-se de dinheiro e o uso do dinheiro, que pode não ser público exatamente, mas é a relação dessas lideranças com o dinheiro, os seguidores, o rebanho reclama. E eles têm que vir a público para se manifestar, para se justificar. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ainda falou sobre o questionamento de fieis da igreja de Malafaia quanto ao uso do dinheiro e que teria levado ele a vir à público trazer explicações.

Teve dois fatos que você teve uma reação rápida do bolsonarismo nesses dias quando viralizou de uma forma negativa. Essa questão tinha viralizado, de que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja coordenada e chefiada pelo pastor Silas Malafaia, ela bancaria o ato na Paulista. O que aconteceu? Quando viralizou essa informação, começou muita gente nas redes sociais se os fieis foram consultados, se tem apoio do rebanho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tem toda a discussão de anos sobre as críticas a respeito do uso do dízimo, das doações. Muitas igrejas utilizam nas suas obras, na sua manutenção e crescimento de forma justa e honesta, mas tem algumas que são até investigadas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Isso justifica, inclusive, a argumentação da Receita Federal que tenta tributar melhor o sistema religioso porque fala 'isso aqui tem a ver com a religião, mas isso aqui não'. Como você justifica que um dinheirão que entra você vai usar para isso, um dinheiro não tributado? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

