Agentes encontram pegadas, e moradores dizem ter visto fugitivos no RN

Agentes encontraram na madrugada de hoje roupas e pegadas que podem ser dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN). Os vestígios foram localizados em uma área rural da cidade e, por conta deles, as buscas se intensificaram na região próxima à penitenciária.

O que aconteceu

Suspeitos foram vistos por moradores em um perímetro de 15 quilômetros da unidade federal, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Calçado, roupas e lençóis foram encontrados. A força-tarefa para recapturar os detentos, que fugiram na madrugada de quarta (14), recolheu calçados, roupas e lençóis no rastro da fuga, onde havia pegadas em uma área de terra.

Camiseta de uniforme de presídio foi encontrada em região de mata. De acordo com o órgão, a peça foi localizada na zona rural de Mossoró na manhã de sexta e pode ter sido usada por um dos detentos que fugiu do presídio. Contudo, os objetos encontrados ainda passarão por perícia.

Estratégia para despistar autoridades. Os agentes acreditam que os fugitivos pegaram novas roupas em uma casa a sete quilômetros do presídio para despistá-los, já que escaparam com o uniforme da unidade prisional.

Alimentos foram furtados de casa em área rural. Os agentes afirmam que alimentos também foram furtados da casa na rota da fuga.

Força-tarefa encontra pegadas que podem ser de fugitivos de presídio do RN Imagem: Divulgação / Força Tarefa

Equipes de força-tarefa encontram roupas que podem ser de fugitivos do RN Imagem: Reprodução / Força Tarefa

Equipes encontram camiseta azul que pode ser de fugitivo de presídio do RN Imagem: Divulgação / Força Tarefa

Como ocorrem as buscas

Busca indica que fugitivos estão na região. Para os agentes no cerco, os vestígios apontam que a dupla está na área de mata.

Território é considerado denso e de difícil progressão. Contudo, há o entendimento de que os policiais estão seguindo as pistas certas. Deve haver reforço no grupo nas próximas horas para intensificar as buscas.

Alta temperatura na região da Caatinga dificulta fuga. Equipes relatam que começou a chover na região, mas a temperatura segue elevada.

Agentes usam drones nas buscas. A força-tarefa conta com o auxílio do equipamento que captura imagens do território também no período noturno.

As buscas contam com a participação de cerca de 300 agentes. Entre eles, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais militares. Há ainda a participação da Polícia Penal Federal e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que atuam com os grupos de operações especiais e de cães.

Forças policiais estão subordinadas à coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As estratégias para as buscas, que ocorrem de forma ininterrupta, são definidas pelo órgão.

Divisas com Ceará e Paraíba estão cercadas desde quarta-feira (14). Os governos do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba mantêm o cerco e o monitoramento na região das divisas.

Fugitivos tinham planos de chegar ao Rio de Janeiro. Secretários de segurança pública estão em contato após indícios de que os detentos poderiam chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do Comando Vermelho.

O que se sabe sobre o caso

Rogério da Silva Mendonça (esq.) e Deibson Cabral Nascimento (dir.) fugiram do presídio federal de Mossoró (RN) Imagem: Arte UOL

Detentos fugiram por telhado de presídio. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fazem parte do Comando Vermelho do Acre, fugiram pelo telhado do presídio de Mossoró (RN) na madrugada de quarta-feira. Foi a primeira fuga registrada em um presídio federal, que conta com cinco unidades no país.

Preocupação é com a recaptura dos fugitivos, disse o ministro da Justiça. Segundo Ricardo Lewandowski, há três helicópteros atuando em conjunto com drones. "[Os fugitivos] estão localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até o centro de Mossoró", disse o ministro.

Fugitivos estão em local de mata, na zona rural de Mossoró. Lewandowski afirmou que a força-tarefa acredita que eles estejam escondidos naquela região. "Pelas videocameras não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio e também não temos nenhuma notícia de roubo ou furto de veículos na região. Imaginamos que esses fugitivos devem se encontrar naquela região."

Casa foi invadida e furtada na zona rural da cidade. "Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nessa área onde se encontram", afirmou Lewandowski. Secretário da Segurança do RN disse que governo recebeu ligações com denúncias de moradores locais, que estão sendo investigadas.