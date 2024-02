Este massageador portátil me deu um alívio real nas dores nas costas

Nas redes sociais, um tipo de massageador portátil sem fio ganhou o coração de dois tipos de pessoas: quem treina e quem trabalha o dia todo sentado. Infelizmente, eu faço parte do segundo grupo e vivo com dor nas costas. Então, precisei testar.

O modelo analisado foi o massageador muscular Compact Gun, da Multilaser Saúde, que conta com seis intensidades de massagem: leve, moderada ou intensa.

O massageador vem com quatro cabeças:

Redonda, que ajuda a relaxar o corpo todo;

Em U, para massagear a coluna;

Achatada, que tem um estímulo mais intenso que a redonda;

Ponta, para pontos específicos.

As quatro cabeças do massageador muscular Compact Gun Imagem: Júlia Guglielmetti

O que mais gostei

Praticidade. Ele é leve, pequeno e sem fio. Dá para levar para qualquer lugar.

Fácil de usar. Para trocar as cabeças, basta puxar e empurrar, sem muito segredo. Na parte traseira tem o botão de liga e desliga. Nele, também é possível selecionar a potência, que varia de um a seis.

Boa bateria. A carga leva 8 horas para ser completada e a autonomia da bateria é de 10 horas. O carregamento é feito via cabo USB.

Funciona mesmo para ajudar a relaxar. Confesso que sempre tenho um pé atrás com esses produtos que viram moda na internet, principalmente quando envolve saúde. Por isso, bati um papo com o meu médico Marcus Yu Bin Pai, especialista em fisiatria, para entender se é seguro. E, sim, é.

O aparelho serve para trazer um pequeno alívio na tensão. Só é preciso tomar cuidado com músculos lesionados, usando ao redor da área dolorida, nunca sobre ela.

Marcus Yu Bin Pai

O médico acrescenta que modelos mais simples desses massageadores não são tão potentes e só atingem as camadas mais superficiais.

De forma geral, Yu Bin Pai explica que "músculos tensos e contraídos podem causar dor, má circulação e limitação de movimentos" e que, por isso, os massageadores podem ajudar na dor pós-exercício e a soltar pequenas contraturas. "É o mesmo princípio dos rolos de liberação miofascial. A ferramenta ajuda a 'quebrar' os pequenos nós musculares", completa.

Massageador permite aliviar tensão em algumas partes do corpo sem precisar da ajuda de um massagista Imagem: Alexandre de Pádua

Pontos de atenção

Potência não é muito forte. Não compre pensando que vai resolver todos os seus problemas com dores, tá? Conforme o médico explicou, o massageador serve para trazer um pequeno alívio. Realmente dá para sentir um relaxamento, mas não acho que substitui uma massagem profissional.

Vale a pena pelo preço que ele custa?

Para quem treina, é uma boa ferramenta sim para aliviar os músculos contraídos depois do esforço físico. Já para quem é do meu time que passa o dia todo sentado em frente ao computador, é legal deixar por perto e usar para trazer uma sensação de alívio.

Para mim, a grande vantagem é poder usá-lo em mim mesma, sem precisar da disponibilidade de outra pessoa para relaxar a região do trapézio, dos braços e das pernas. Só para a parte da coluna e das costas que não tem jeito, precisa de alguém.

Por fim, vale lembrar que se suas dores forem persistentes, é importante procurar um profissional para entender quais são as causas dela e realizar o tratamento adequado.

