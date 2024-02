Dengue: qual o melhor repelente? Grávidas e bebês podem usar? Tire dúvidas

Repelente contra a dengue: com o aumento do número de casos, não se fala em outra coisa. Mas existe algum tipo que seja melhor para espantar o Aedes aegypti e evitar a picada?

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), os produtos à base de Icaridina a 20% são os mais indicados, possuindo duração de até 10 horas na pele. Mas os especialistas reforçam que as duas outras substâncias mais comuns no mercado - DEET e IR3535 também são bastante eficientes, desde que usados conforme as recomendações de seus fabricantes.

Há ainda outras dúvidas que surgem: criança pode usar? E gestante? E quanto aos repelentes naturais? Conversamos com dermatologistas e infectologistas para tirar dúvidas e selecionamos os melhores repelentes para indicar. Confira:

Como devo usar um repelente?

O ideal é sempre seguir a recomendação da embalagem, já que as indicações de uso variam conforme o princípio ativo e sua concentração na fórmula.

Reaplicar mais vezes do que o indicado não é bom, como algumas pessoas podem pensar, já que essas substâncias não são 100% benéficas para o organismo. De modo geral, siga as seguintes orientações:

Aplique o repelente sempre entre o amanhecer e anoitecer (esses dois momentos são os com maiores chances de picadas);

Não reaplique mais do que o indicado pelo fabricante;

Passe-o em todas as áreas expostas do corpo, mas apenas nas regiões que não serão cobertas pelas roupas e chapéus;

O rosto também deve receber repelente, mas cuidado com os olhos e a boca;

Coloque o repelente por último, após hidratante, protetor solar ou maquiagem.

Além disso, é importante tomar outros cuidados em casa, como o uso de telas nas janelas e portas (sempre procurando por buracos nelas).

Verifique se há recipientes que contenham água dentro e fora de casa. Uma vez por semana deve-se esvaziar e esfregar, virar, cobrir ou jogar fora itens que contenham água, como pneus, baldes, plantadores, brinquedos, piscinas, bebedouros de pássaros, vasos de flores ou recipientes de lixo.

Quais repelentes são indicados para crianças?

Bebês de até seis meses não podem usar repelentes, sendo indicada a proteção com roupas, de preferência claras para não atrair os mosquitos, e com uso de telas mosquiteiras nos berços e janelas da casa.

A Icaridina, nas concentrações entre 7% e 20%, é considerada segura a partir dos 2 meses por órgãos de saúde norte-americanos, porém a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) indica seguir a orientação dos fabricantes, que, normalmente, recomendam o uso a partir dos 6 meses.

De sete meses até dois anos de idade eles podem usar repelente com IR3535 apenas uma vez ao dia com orientação médica.

A partir dos dois anos de idade, a Anvisa autoriza o uso de DEET por crianças de dois a 12 anos, mas com concentração de até 10% do ativo, o que reduz sua ação para duas horas. Portanto, é preciso seguir com os outros cuidados indicados para os bebês pequenos.

E as gestantes podem usar quais repelentes?

O DEET é o único repelente cuja segurança de uso na gravidez foi avaliada clinicamente em estudo controlado. Apesar de ter sido constatado que a substância passa através da placenta para o sangue fetal (presença no sangue do cordão umbilical), não foram evidenciados efeitos adversos sobre o desenvolvimento embriofetal humano.

No entanto, se você está grávida, a indicação é que você sempre converse com seu médico para medir riscos e benefícios em um período de surto como o atual.

Pode usar repelente durante a noite?

Os repelentes de pele não são indicados durante o sono, segundo os especialistas entrevistados. Nesses casos, o ideal é usar os do tipo elétricos, que devem ser colocados a pelo menos dois metros da cama, não sendo indicado usá-los em locais de pouca ventilação ou por pessoas com asma ou alergias respiratórias.

Além disso, durante a noite as indicações de proteção mecânica continuam: se quiser ventilar seu quarto, vede as janelas e portas da casa com telas mosquiteiras.

Repelentes naturais são indicados contra a dengue?

O óleo de citronela é um dos repelentes naturais mais conhecidos e até possui estudos comprovando sua eficácia. O seu maior problema, no entanto, é a curta duração. De acordo com os especialistas, ele evapora muito rápido, exigindo frequentes reaplicações, o que pode abrir alguma brecha para uma ou mais picadas.

Já outros tipos de óleos, como o de andiroba, lavanda e melaleuca, não possuem grandes estudos comprovando sua eficácia. Como estamos em um período de surto, é mais seguro usar o que a ciência já mostrou que funciona, não é mesmo?

Opções de repelentes

Formulado com DEET:

Requer reaplicação após 4 horas;

Possui fragrância suave.

Formulado com Icaridina 25%;

Possui manteiga de karité para ajudar na hidratação;

Promete 12 horas de proteção.

Formulado com DEET;

Promete 10 horas de proteção;

Com aloe vera, para ter sensação de refrescância na pele ao aplicar.

Feito com Icaridina 10%;

Promete 6 horas de proteção;

A linha Bebê é dermatologicamente testada.

Feito com DEET a menos de 10%;

Proteção por 4 horas;

Formulado com aloe vera.

Promete funcionamento por 45 noites (considerando 8 horas de duração);

Com cheiro suave.

Promete 45 noites de proteção quando usado 8 horas por vez;

Disponível nas versões regular, eucalipto e citronela.

FONTES: Ana Maria Pellegrini, dermatologista, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e responsável técnica da clínica PELLE, apresentadora do podcast Questão de Pelle; Ivan França, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Paola Pomerantzeff, dermatologista e membro da SBD e da SBCD (Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica); Simone Fernandes, infectologista da Conexa e do dr.consulta.

