Praia brasileira é a 2ª melhor do mundo, diz guia de viagens. Veja lista

A Praia de Ipanema foi considerada a segunda melhor do mundo, de acordo com o Lonely Planet, guia de viagens australiano. A divulgação antecipada das 10 melhores praias do mundo é uma prévia do guia Best Beaches in the World, que apresentará uma lista das 100 melhores.

Os escritores destacaram não apenas o pôr do sol, classificado como "surpreendente", e a extensa orla de 3 km da praia, mas especialmente a diversidade de grupos que dão vida ao local. Os responsáveis por elencar os litorais do mundo observaram em Ipanema a subdivisão característica em postos, cada um atraindo diferentes interesses.

Segundo eles, no Posto 7, turistas conseguem encontrar o refúgio dos surfistas. Muitas crianças foram observadas no Posto 8. No Posto 9, jovens e artistas se reúnem, enquanto o Posto 10 se destaca pelos jogos de vôlei, futebol e futevôlei.

Ipanema ficou atrás apenas da The Pass, em Bryon Bay, na Austrália, conhecida por suas condições ideais para o surfe e trilhas em uma floresta de palmeiras do local. Compondo o top 3, o terceiro lugar foi para Ao Maya, na Tailândia, uma pequena praia escondida por falésias calcárias, paredões elevados que se formam em certas regiões litorâneas.

Ipanema é a única representante brasileira nas primeiras dez posições do ranking. Junto da carioca estão ainda praias na África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Confira a lista:

1 - The Pass, Byron Bay, Nova Gales do Sul - Austrália

2 - Praia de Ipanema, Rio de Janeiro - Brasil

3 - Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi - Tailândia

4 -Ilha Mnemba, Zanzibar - Tanzânia

5 - Sarakiniko, Ilha de Milos - Grécia

6 - Chesterman Beach, Tofino, Ilha de Vancouver, Colúmbia Britânica - Canadá

7 - Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona - Colômbia

8 - Anse Source d’Argent, La Digue - Seychelles

9 - Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur - México

10 - Punta Paloma, Tarifa, Cádiz - Espanha