Por que choramos quando descascamos cebola? Aprenda dicas para amenizar

Qualquer pessoa chora ao cortar e descascar cebolas. Os olhos ardem e a reação é inevitável. Porém, o que causa essa reação?

A resposta é simples: a cebola tem compostos que, ao se misturar, produzem o temível ácido sulfúrico —e é isso que nos faz lacrimejar.

Se não for incomodada, a cebola não emite cheiro nenhum. Mas, ao ser cortada, a ruptura de suas paredes celulares dá início a uma série de reações químicas que induzem a formação de compostos de enxofre voláteis. É a presença do enxofre que causa o cheiro forte da planta.

Enquanto cortamos a cebola, um desses gases voláteis entra em contato com a umidade dos olhos, transforma-se em ácido e causa o conhecido ardor na vista. Como mecanismo de proteção, as glândulas lacrimais produzem mais lágrimas, que volta a reagir com os gases e formar mais ácido.

Para evitar a ardência e as lágrimas, existem vários truques, como lavar a cebola, usar um palito de fósforo na boca ou picá-la embaixo d'água. O princípio de todas é o mesmo, evitar que o gás chegue aos olhos (mas já avisamos: o fósforo não funciona, já que também é feito de enxofre).

Algumas dicas para não chorar:

Cortar cebolas com um ventilador ligado: isso afasta para longe dos olhos as substâncias voláteis produzidas pela cebola.

Molhar as mãos antes de cortar a cebola: as substâncias encontrarão a água antes de chegar aos olhos.

Mergulhar a cebola em água quente por cerca de cinco minutos para desnaturar suas enzimas. Recomendável antes de utilizar cebolas em saladas.

Pelo mesmo motivo, cortar cebola em água corrente.

Fonte: Luiz Henrique Ferreira, professor de química da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), com matéria publicada em 25/12/2022