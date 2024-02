PM mata Danone, do PCC, e dois suspeitos; já são 26 mortes no litoral de SP

A PM matou um dos líderes do PCC no litoral de São Paulo e outros dois suspeitos em uma operação hoje de manhã no Guarujá. Com isso, já são 26 mortes em ações policiais neste mês, que se intensificaram após o assassinato de um soldado da Rota no começo do mês.

O que aconteceu

Mortes dentro de apartamento no Guarujá. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que as três mortes ocorreram após os policiais militares terem sido recebidos a tiros em um apartamento no bairro Santa Cruz dos Navegantes.

Suspeito com fuzil em uma janela, diz PM. Os policiais militares foram ao imóvel após relatarem ter visto um homem portando uma arma de grosso calibre da janela do imóvel, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região. A perícia foi acionada. Os agentes apreenderam um fuzil e duas pistolas.

Mortes, prisões e drogas apreendidas. A SSP apresentou um balanço da operação policial na Baixada Santista. Segundo a pasta, 634 suspeitos foram presos — entre eles, 236 procurados pela Justiça. A PM ainda apreendeu 147 quilos de drogas e 72 armas, incluindo fuzis de uso restrito.

Moradores acusam a PM de cometer excessos. Segundo a SSP, as 26 mortes na operação ocorreram em confrontos com a polícia. Os moradores contestam e acusam a PM de cometer assassinatos de inocentes. Denúncias de abusos de autoridade estão sendo investigados pela Ouvidoria das polícias e são monitoradas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

"Morreu hoje em confronto com o COE", escreveu o secretário da Segurança Pública em rede social. Guilherme Derrite confirmou que um dos mortos era Rodrigo Pires dos Santos, conhecido como Danone.

Quem era o líder morto do PCC

Danone era da cúpula do PCC na Baixada Santista. Segundo a SSP, ele atuava junto ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no "tribunal do crime" da facção criminosa paulista.

Suspeita de envolvimento em morte de militar. Danone também era suspeito de participação em atentados contra agentes públicos. Ele foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal em 2015. O criminoso também foi indiciado por homicídio pela Polícia Civil por suspeita de ser um dos responsáveis pela morte de um sargento em 2012.

Armas e drogas encontradas na casa de Danone. Em novembro de 2023, após uma operação da Polícia Civil com a Marinha, as forças de segurança localizaram um fuzil, duas pistolas e vasta quantidade de entorpecentes na casa dele.