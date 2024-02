Petróleo fecha em alta e com ganho semanal por tensões no Oriente Médio

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, com as tensões geopolíticas no Oriente Médio mais do que compensando a previsão da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) de desaceleração da demanda.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,61 dólar, ou 0,74%, a 83,47 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu 1,16 dólar, ou 1,49%, a 79,19 dólares, com o contrato março previsto para expirar na terça-feira. O contrato abril subiu 0,87 dólar, a 78,46 dólares.

Na semana, o Brent ganhou mais de 1% e o índice de referência dos EUA subiu cerca de 3%.

O risco crescente de um conflito mais amplo no Oriente Médio apoiou os preços do petróleo.

Na quinta-feira, o Hezbollah disse ter disparado dezenas de foguetes contra uma cidade do norte de Israel, em "resposta preliminar" ao assassinato de 10 civis no sul do Líbano, o dia mais mortal para civis libaneses em quatro meses de hostilidades transfronteiriças.

A reação do mercado de petróleo às notícias do Oriente Médio foi moderada, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

"O mercado vê o petróleo ainda fluindo e as interrupções têm sido pequenas", disse ele.

O maior hospital em funcionamento de Gaza estava sitiado na guerra de Israel com o grupo islâmico Hamas, quando aviões de guerra atacaram Rafah, o último refúgio para palestinos no enclave, disseram autoridades.

As ameaças persistiram no Mar Vermelho depois que um míssil disparado do Iêmen atingiu um navio-tanque com destino à Índia que transportava petróleo.

Na quinta-feira, a IEA disse que o crescimento da procura global por petróleo estava perdendo impulso e reduziu a sua previsão de crescimento para 2024.

A agência espera que o crescimento da procura global de petróleo desacelere para 1,22 milhão de barris por dia (bpd) em 2024, cerca de metade do crescimento observado no ano passado, em parte devido a um forte abrandamento do consumo chinês. Anteriormente, havia previsto um crescimento da demanda em 2024 de 1,24 milhão de bpd.

(Reportagem adicional de Natalie Grover em Londres, Mohi Narayan em Nova Delhi e Yuka Obayashi em Tóquio)