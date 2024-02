Peru proíbe Evo Morales de entrar no país

LIMA, 16 FEV (ANSA) - Um tribunal de Lima, no Peru, proibiu a entrada do ex-presidente da Bolívia Evo Morales no país.

"A decisão tomada pelas Migrações é plenamente justificada, uma vez que existe um relatório do serviço secreto que mostra que Morales já foi classificado como pessoa perigosa para a segurança do Estado", informaram as autoridades da nação sul-americana.

A decisão veio após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, que quis dissolver o Congresso no fim de 2022. A tentativa foi acompanhada por protestos em várias regiões do país que causaram a morte de dezenas de pessoas.

Na ocasião, diversos deputados peruanos acusaram o ex-mandatário boliviano, um dos principais críticos da sucessora de Castillo, Dina Boluarte, de estimular as violentas manifestações. (ANSA).

