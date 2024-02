Pedido a bancos de apoio a projetos sobre crédito é para acelerar tramitação, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao sair de reunião com dirigentes de bancos na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo, disse nesta sexta-feira, 16, que foi à entidade pedir apoio do setor para acelerar a tramitação de projetos que visam melhorar o ambiente de crédito, que já estão no Congresso. Segundo o ministro, os projetos não são novos, mas são primordiais para o ambiente de crédito no Brasil, especialmente num momento em que os ventos externos têm mudado com frequência.

"O secretário de Reformas Econômicas da Fazenda Marcos Pinto apresentou oito Projetos de Lei que já estão tramitando no Congresso e viemos aqui pedir apoio da Febraban para acelerar a tramitação destes projetos", afirmou Haddad.

Perguntado sobre se as eleições municipais deste ano poderiam atrapalhar a tramitação dos projetos, o ministro disse que não dá para ficar pensando qual o momento correto.

Acrescentou que é preciso pressa para se corrigir o ambiente de crédito no País e que há de se ter em mente que é necessário estar preparado para enfrentar as intempéries externas.

"As condições externas independem da nossa vontade. Quanto mais acelerarmos o passo nessa agenda, melhor. Se pensarmos se há ou não janela, não aprovaríamos o que aprovamos em 2023", defendeu Haddad, acrescentando não ver problemas para a tramitação dos referidos projetos por causa da agenda mais curta no Congresso.

Além disso, de acordo com o ministro, os projetos já estão bem amadurecidos.

A questão é que, nas palavras de Haddad, projetos importantes estão parados no Congresso à espera de relator há mais de um ano.

Ele salientou a importância de avançar nas pautas fiscais e de melhora do ambiente de negócios. "Temos um caminho que se conjuga com a agenda fiscal em busca de ambiente de negócios mais favorável", disse.

Haddad permanece em São Paulo e logo mais, às 15 horas, receberá no seu gabinete, na Avenida Paulista, o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas (Anav), Paulo Saab.