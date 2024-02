Partido Trabalhista britânico impõe golpe duplo aos conservadores do premiê Sunak

Por Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - O Partido Trabalhista do Reino Unido desferiu um golpe esmagador nos aliados conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak, nesta sexta-feira, vencendo disputas para dois novos postos parlamentares em votações que indicaram que o partido de oposição está no caminho para vencer uma eleição nacional neste ano.

A dupla derrota enfatizou a situação complicada do partido governista e pouco fará para silenciar os críticos de Sunak, que temem que os conservadores possam ser derrotados na eleição nacional e querem que ele mude de rumo.

O ex-banqueiro de investimentos de 43 anos tem tido dificuldades para restaurar a sorte de seu partido, apesar de ter se apresentado em vários momentos no ano passado como um reformador ousado, um tecnocrata estável e agora como alguém que precisa de mais tempo "para seguir o plano" porque, segundo ele, esse plano está funcionando.

Mas com o Partido Trabalhista à frente nas pesquisas, Sunak pode sentir a necessidade de se curvar às exigências de alguns em seu partido para oferecer a um eleitorado cada vez mais descontente uma agenda conservadora mais à direita antes da eleição.

Os trabalhistas estavam exultantes.

"Ao vencer nesses redutos conservadores, podemos dizer com confiança que o Partido Trabalhista está de volta a serviço dos trabalhadores e que trabalharemos incansavelmente para atendê-los", disse o líder trabalhista Keir Starmer em um comunicado.

"Os Tories (conservadores) fracassaram. A recessão de Rishi prova isso. É por isso que vimos tantos antigos eleitores conservadores mudando diretamente para este Partido Trabalhista transformado."

Os trabalhistas derrubaram uma grande maioria conservadora na cidade de Wellingborough, no centro da Inglaterra, e conquistaram a cadeira parlamentar com 13.844 votos contra 7.408, no que o especialista em pesquisas John Curtice descreveu como "pior revés eleitoral" do partido governista.

Em outra ameaça ao partido de Sunak, o candidato do Partido Reformista, de direita, obteve 3.919 votos, um sinal, segundo Curtice, de que "agora entrou na batalha eleitoral de forma séria... o que pode aumentar as dificuldades dos conservadores".

Ao abordar essa ameaça, o presidente do Partido Conservador, Richard Holden, disse à Times Radio que um voto no Reformista era um voto no Partido Trabalhista.

"Não acho que estejamos vendo uma grande mudança para o Partido Trabalhista... mas acho que estamos vendo eleitores conservadores que, neste momento, não estão dispostos a apoiar o governo."

Em Kingswood, no sudoeste da Inglaterra, os trabalhistas venceram com 11.176 votos contra 8.675 do candidato conservador. O Reformista recebeu 2.578 votos.