Veiga desfalcou Palmeiras por infecção nos olhos; veja causas e sintomas

Palmeiras não contou com Raphael Veiga ontem (15), no jogo contra o São Bernardo, devido a uma infecção ocular do jogador. Segundo o clube, o quadro está controlado e não preocupa.

Várias causas explicam infecções nos olhos. As mais comuns são:

Conjuntivite: inflamação da membrana transparente que recobre os olhos e as bordas das pálpebras;

Terçol (ou hordéolo): bolinhas dolorosas nas linhas das pálpebras, provenientes do entupimento ou infecção de suas glândulas;

Ceratites: lesão nas córneas.

Também podem existir infecções causadas por traumas na região, inflamação, alergias (como rinite e dermatite atópica), entre outros motivos.

"A inflamação dos olhos ocorre como resposta do organismo às infecções ou lesões teciduais", explica Ione Alexim, oftalmologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).

As causas determinam o tratamento do problema. Em geral, usam-se lágrimas artificiais, anti-inflamatórios, antibióticos e/ou antifúngicos. Quadros graves —não é caso de Veiga— podem precisar de cirurgia.

Quais os sintomas?

Dor;

Inchaço;

Vermelhidão;

Lacrimejamento;

Sensação de ter areia nos olhos;

Secreção ocular;

Sensibilidade à luz.

A dor é o principal sintoma relacionado à inflamação e sinaliza que algo de errado está acontecendo. Ione Alexim, oftalmologista

Quadros de maior gravidade causam alterações visuais, como manchas. "Na persistência de qualquer sinal ou sintoma ocular, um especialista deve ser consultado", alerta Alexim.

Merece ter a avaliação de um oftalmologista qualquer incômodo ocular que persiste, mesmo após a lavagem abundante dos olhos com soro fisiológico, água mineral ou que esteja acompanhado por outros sintomas, como embaçamento visual. Ione Alexim, oftalmologista

Coça muito os olhos? Veja por que isso merece atenção

Por serem muito sensíveis, os olhos, quando coçados ou esfregados, especialmente com muita intensidade, podem sofrer danos imediatos ou que se desenvolvem e se agravam com o tempo e a repetição desse costume.

Com a tração e o repuxamento dos olhos, a membrana fina, flexível e delicada que reveste a superfície interna do globo ocular (retina) também pode se descolar, provocando:

Visão turva e embaçada;

Sombras centrais ou periféricas;

Flashes luminosos;

Sensação de "moscas" volantes e, caso isso tudo se estenda e a condição não seja tratada, pode levar à degeneração e cegueira.

Outros problemas sérios, decorrentes de se coçar muito os olhos e que comprometem a visão são a ceratite (lesão da córnea, tecido transparente que protege a frente do globo ocular) e a ceratocone. Nessa última, a córnea se projeta para fora, em cone. Esse defeito pode facilitar o desenvolvimento de grau elevado de astigmatismo, miopia e até exigir transplante de córnea.

Coçar os olhos com as mãos sujas ainda oferece o risco de contaminação da região interna, como ao redor da zona ocular, com micro corpos estranhos (ciscos) e agentes nocivos (bactérias, vírus), causadores de inflamações, infecções e alergias.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/24.