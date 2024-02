Nos EUA, nível do Rio Mississippi volta ao normal após longo período de seca

Nova York, 16 - O nível do rio Mississippi voltou ao normal após um longo período de estiagem, de acordo com o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Segundo a agência, a seca que vinha castigando a bacia do Mississippi desde setembro de 2022 está oficialmente encerrada, e não houve necessidade de dragagem do leito do rio desde meados de janeiro. Cerca de 589 milhões de toneladas de cargas são transportadas pelo Mississippi anualmente, e grãos representam 25% desse volume. Durante o período de seca, o baixo nível do rio causou atrasos nos embarques e afetou as vendas externas de grãos dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.