Nice perde para o Lyon (1-0) e PSG pode abrir vantagem ainda maior na liderança

O vice-líder Nice foi derrotado por 1 a 0 fora de casa pelo Lyon, que mantém sua recuperação impressionante no campeonato, nesta sexta-feira (16), na abertura da 22ª rodada da Ligue 1.

Com 39 pontos, o Nice dá ao líder Paris Saint-Germain (50 pontos), que visita o Nantes (13º) no sábado, a possibilidade de abrir uma vantagem ainda maior na classificação.

O Nice também vê a sua posição na tabela em perigo já que o Monaco (3º) está apenas um ponto atrás e o Brest (4º) dois.

As duas equipes jogam no domingo, ambas em casa: o Monaco contra o Toulouse (14º) e o Brest contra o Olympique de Marselha (8º).

Já o Lyon, que em novembro estava em último lugar e temia o rebaixamento, continua subindo e agora é o décimo primeiro. Essa foi sua terceira vitória consecutiva e o time somou 18 dos últimos 24 pontos possíveis, um retrospecto que contrasta com o seu início de temporada catastrófico.

O belga Orel Mangala, aos 22 minutos, marcou o único gol do jogo.

No segundo tempo, o Nice tentou com insistência, mas não conseguiu evitar a derrota no estádio Decines-Charpieu, esbarrando muitas vezes no goleiro Anthony Lopes, que fez grandes defesas.

Antes do gol do Lyon, o Nice havia acertado uma bola na trave, por intermédio de Evan Guessand, aos 9 minutos.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Nice 1 - 0

- Sábado:

(13h00) Lille - Le Havre

(17h00) Nantes - PSG

- Domingo:

(09h00) Strasbourg - Lorient

(11h00) Rennes - Clermont-Ferrand FC

Monaco - Toulouse

Montpellier - Metz

(13h05) Reims - Lens

(16h45) Brest - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 51 18 33

2. Nice 39 22 11 6 5 22 15 7

3. Monaco 38 21 11 5 5 40 30 10

4. Brest 37 21 10 7 4 30 18 12

5. Lille 35 21 9 8 4 29 17 12

6. Lens 35 21 10 5 6 27 20 7

7. Rennes 31 21 8 7 6 31 25 6

8. Olympique de Marselha 30 21 7 9 5 29 23 6

9. Reims 30 21 9 3 9 27 29 -2

10. Strasbourg 25 21 6 7 8 22 29 -7

11. Lyon 25 22 7 4 11 23 34 -11

12. Le Havre 24 21 5 9 7 23 25 -2

13. Nantes 22 21 6 4 11 22 32 -10

14. Toulouse 20 21 4 8 9 20 29 -9

15. Montpellier 19 21 4 8 9 21 27 -6

16. Lorient 19 21 4 7 10 28 42 -14

17. Metz 17 21 4 5 12 18 32 -14

18. Clermont-Ferrand FC 16 21 3 7 11 15 33 -18

./bds/fjt/bvo/dr/ma/aam

© Agence France-Presse