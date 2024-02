Mossoró: Muralha teria evitado fuga; houve falha humana, diz corregedor

O corregedor da penitenciária de Mossoró (RN), Walter Nunes, disse no UOL News da manhã desta sexta-feira (16) que a fuga dos detentos do presídio federal ocorreu por falha humana e uma muralha teria impedido isso.

Houve falha no procedimento. Os protocolos de segurança de um regime dessa natureza são muito rígidos e têm de ser observados diariamente. Pouco importa se é no domingo, no natal, São João ou Quarta-Feira de Cinzas. Se dá para fazer um paralelo, no hospital o médico está de plantão naquele dia e é o trabalho dele, a folga será em outro momento. Se os procedimentos tivessem sido adotados e obedecidos, não estaríamos falando nesse episódio agora.

Não tem relação direta com questão estrutural, as cinco unidades prisionais federais no Brasil têm o mesmo projeto arquitetônico. A diferença substancial em relação à Brasília é porque, desde 2007, se tem evidenciado a necessidade de construção de muralhas, que não seria o modelo mais adequado nas circunstâncias e peculiaridades do Brasil, de que fossem no sistema de alambrados e serpentinas de arame farpado, que é muito comum nos Estados Unidos. Há um projeto para que isso seja disseminado em todas as unidades prisionais.

Não é um problema estrutural que levou a essa ocorrência especificamente em Mossoró, foi questão de falha humana, foi questão procedimental [...] A despeito de toda falha que pudesse ter havido colaboração humana, se a gente tivesse a muralha, não teria ocorrido a fuga da forma como ocorreu, porque seria humanamente impossível ele escalar a muralha.

Como ocorrem as buscas

Busca indica que fugitivos estão na região. Para os agentes no cerco, os vestígios apontam que a dupla está na área de mata.

Território é considerado denso e de difícil progressão. Contudo, há o entendimento de que os policiais estão seguindo as pistas certas. Deve haver reforço no grupo nas próximas horas para intensificar as buscas.

Alta temperatura na região da Caatinga dificulta fuga. Equipes relatam que começou a chover na região, mas a temperatura segue elevada.

Agentes usam drones nas buscas. A força-tarefa conta com o auxílio do equipamento que captura imagens do território também no período noturno.

As buscas contam com a participação de cerca de 300 agentes. Entre eles, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais militares. Há ainda a participação da Polícia Penal Federal e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que atuam com os grupos de operações especiais e de cães.

Forças policiais estão subordinadas à coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As estratégias para as buscas, que ocorrem de forma ininterrupta, são definidas pelo órgão.

Divisas com Ceará e Paraíba estão cercadas desde quarta-feira (14). Os governos do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba mantêm o cerco e o monitoramento na região das divisas.

Fugitivos tinham planos de chegar ao Rio de Janeiro. Secretários de segurança pública estão em contato após indícios de que os detentos poderiam chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do Comando Vermelho.

O que se sabe sobre o caso

Detentos fugiram por telhado de presídio. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fazem parte do Comando Vermelho do Acre, fugiram pelo telhado do presídio de Mossoró (RN) na madrugada de quarta-feira. Foi a primeira fuga registrada em um presídio federal, que conta com cinco unidades no país.

Preocupação é com a recaptura dos fugitivos, disse o ministro da Justiça. Segundo Ricardo Lewandowski, há três helicópteros atuando em conjunto com drones. "[Os fugitivos] estão localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até o centro de Mossoró", disse o ministro.

Fugitivos estão em local de mata, na zona rural de Mossoró. Lewandowski afirmou que a força-tarefa acredita que eles estejam escondidos naquela região. "Pelas videocameras não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio e também não temos nenhuma notícia de roubo ou furto de veículos na região. Imaginamos que esses fugitivos devem se encontrar naquela região."

Casa foi invadida e furtada na zona rural da cidade. "Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nessa área onde se encontram", afirmou Lewandowski. Secretário da Segurança do RN disse que governo recebeu ligações com denúncias de moradores locais, que estão sendo investigadas.

Força tarefa trabalha para recapturar fugitivos de presídios federal do RN Imagem: Divulgação / Polícia Penal do RN

