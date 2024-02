Mortes por dengue no estado de São Paulo sobem para 15 em 2024

Do UOL*, em São Paulo

O número de mortes por dengue no estado de São Paulo subiu para 15 em 2024.

O que aconteceu

Os óbitos ainda em investigação são 21, segundo plataforma do governo estadual. Até quinta-feira (15), o número de mortes confirmadas pela doença era 11.

Os casos confirmados de dengue estão em 55.317. Outros 42.554 pacientes aguardam confirmação do diagnóstico.

Veja o número de mortes por cidade.

Taubaté: 5

Bauru: 3

Barretos: 2

Marília: 2

Mogi das Cruzes: 1

Registro: 1

São Paulo: 1

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.

Quais os sintomas da dengue

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

* Com informações da Agência Estado