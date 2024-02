Ministro das Finanças do Japão vê aumento dos juros no futuro, diz Nikkei

TOKYO (Reuters) - O Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que provavelmente chegará um momento em que as taxas de juros do país começarão a subir e afetarão a economia por meio de vários canais, de acordo com uma entrevista ao jornal Nikkei publicada no sábado (sexta-feira no Brasil).

"O Banco do Japão tem jurisdição sobre a política monetária. Mas haverá uma fase em que as taxas de juros subirão", disse Suzuki na entrevista.

Com relação ao iene, Suzuki disse que há prós e contras em seus movimentos, que têm efeitos variados sobre os exportadores japoneses e as empresas que dependem de importações.

Como a inflação já ultrapassou a meta de 2% do Banco do Japão há algum tempo, muitos participantes do mercado esperam que o banco central encerre sua política de taxas de juros negativas até abril.

Fontes disseram à Reuters que o banco central japonês está no caminho certo para encerrar os juros negativos nos próximos meses, apesar de dados recentes mostrarem que a economia entrou em recessão, embora a fraca demanda doméstica signifique que o banco central poderá buscar mais pistas sobre o crescimento dos salários antes de agir.