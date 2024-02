Mariana Ferrão: "Como você se apresentaria sem dizer sua profissão?"

"E agora, Mari, como é que eu te apresento?". A pergunta fez Mariana Ferrão pensar duas vezes antes de responder. "Podemos te apresentar como jornalista?", questionaram os apresentadores de um podcast do qual ela participou recentemente. Sim, Mariana é formada em jornalismo e atua na área há mais de 20 anos.

Mas o rótulo de "jornalista" não dá mais conta de definir sua identidade, diz ela no episódio de hoje (16/02) do quadro 'Mari vs Mari'.

"Não que eu vá deixar de ser jornalista, porque eu acho que a gente que tem essa formação, acaba tendo um olhar um pouco treinado pra vida, com esse viés", diz ela, que apresentou o programa "Bem Estar", na TV Globo, entre 2011 e 2019, ano em que deixou a emissora. "Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu faço muito pouco trabalho jornalístico".

Atualmente, Mariana está à frente da "Soul.me", empresa que ela fundou em 2019 e que cria conteúdo de saúde e qualidade de vida para promover o autocuidado.

No UOL, ela apresenta o quadro 'Mari vs Mari', onde compartilha debates internos e estratégias para cuidar da saúde mental.

Mas, para além dos encargos profissionais —que também incluem a apresentação de dois podcasts—, Mariana é mãe de Miguel e João, e esposa de Thiago, professor de yoga com quem promove retiros de bem-estar.

Depois de citar todas essas versões de si própria aos apresentadores do programa, ela diz que os dois exclamaram: "Ah, tá muito difícil!". Mari acabou sendo apresentada no episódio como "jornalista e palestrante".

Aí eu pensei "meu Deus, né?". Cara, como a gente precisa ainda dessas caixinhas pra gente enquadrar (...) Sinto que a gente fica presa e preso nos nossos títulos, cursos, pós-doc, mestrados, formações, e esquece que, quando a gente está aqui falando, a gente é, antes de tudo, humano e humana. Mariana Ferrão

Mariana faz um convite para o público: "O que você poderia me dizer sobre você que te tira dessas caixinhas e que mostra que a gente é, de verdade, essas múltiplas versões nossas?".

