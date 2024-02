Lula se reúne com premiê da Etiópia, Abiy Ahmed

BRASÍLIA, 16 FEV (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro nesta sexta-feira (16) com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, no âmbito de uma visita oficial para participar no sábado (17) da cúpula da União Africana.

O mandatário brasileiro chegou na noite de ontem (15) à capital etíope, Adis Abeba, depois de uma passagem pelo Egito, onde defendeu um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, em sua primeira vigem internacional em 2024.

Na Etiópia, Lula iniciou a agenda com uma cerimônia no memorial da Batalha de Ádua. Em seguida, teve uma reunião privada com Ahmed, ganhador do Nobel da Paz em 2019.

"Tenho a honra de dar as boas-vindas oficiais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante nossa conversa, abordamos diversas questões bilaterais e multilaterais, refletindo a profundidade de nossa relação", escreveu o premiê etíope no X (antigo Twitter).

"À medida em que a Etiópia se junta ao Brics, queremos uma colaboração reforçada com o Brasil, encarando nossa reunião como um passo fundamental para forjar uma parceria robusta", acrescentou.

Lula ainda deve participar do evento "Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar", informou o Palácio do Planalto.

Desde janeiro, a Etiópia faz parte oficialmente do Brics, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Já no sábado, o presidente vai participar da 37ª cúpula de chefes de Estado e Governo da União Africana de Nações, membro do G20 desde o ano passado. (ANSA).

