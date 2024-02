Lula inicia visita a Etiópia e participa da cúpula da União Africana no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta sexta-feira (16) visita oficial à Etiópia, na segunda etapa da viagem do mandatário à África, iniciada na quarta-feira (14), no Egito. Esta é a primeira vez que Lula vai ao país.

Lúcia Müzell, enviada especial da RFI Brasil a Adis Abeba

Nesta manhã, o presidente homenageou os soldados da batalha de Ádua, entre a Etiópia e a Itália no fim do século 19, e visitou o museu sobre o tema em Adis Abeba. Depois, foi recebido pelo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, no Palácio do Governo. Os eventos não tiveram cobertura da imprensa. Lula ainda participa, no fim do dia, da conferência "Financiamento Climático para a agricultura e segurança alimentar: implementação da Declaração de Nairóbi", referente à promessa feita pelas nações africanas, em 2023, de viabilizarem US$ 30 bilhões por ano em segurança hídrica para o continente.

Lula está acompanhado de cinco ministros, em uma viagem que visa dar mais um passo na reaproximação do Brasil com a África e na cooperação entre o chamado Sul global - países em desenvolvimento e emergentes do hemisfério sul do globo.

Ao lado do Egito, a Etiópia acaba de ingressar no Brics, o bloco de países emergentes que a partir de janeiro passou a contar com 11 integrantes. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina completam a nova configuração, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Tenho a honra de dar as boas-vindas oficiais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante nossa conversa, abordamos diversas questões bilaterais e multilaterais, refletindo a profundidade de nossa relação", escreveu Ahmed no X. "À medida que a Etiópia se junta ao Brics, queremos uma colaboração reforçada com o Brasil, encarando nossa reunião como um passo fundamental para forjar uma parceria robusta", salientou.

A Etiópia é a quinta maior economia africana. Na agenda bilateral, estão principalmente discussões sobre a cooperação para o desenvolvimento, com destaque para iniciativas de produção agrícola em regiões de clima semiárido, compartilhadas pelos dois países.

Today, it is my honor to extend an official welcome to Brazil's President Luiz Inácio Lula da Silva on his State visit to Ethiopia. During our discussions, we have addressed various bilateral and multilateral issues, reflecting the depth of our relationship. As Ethiopia joins the... pic.twitter.com/5PEfD50oVE ? Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) February 16, 2024

Guerra na Faixa de Gaza

O ponto alto da viagem do presidente brasileiro na capital etíope acontece neste sábado e domingo, quando ele participa da 37ª Cúpula da União Africana, cuja sede fica na cidade. A organização, composta por 54 países, agora integra o G20 - que reúne as 20 maiores economias do planeta e do qual o Brasil exerce este ano a presidência rotativa.

Estão previstas reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh - ganhador do prêmio Nobel da Paz, em 2019 -, e com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com os quais deve abordar a guerra na Faixa de Gaza. Durante a visita ao Egito, Lula declarou lamentou que as instituições multilaterais "não funcionem" para evitar conflitos.