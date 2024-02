Lista de deputados confirmados no ato na Paulista pela equipe de Bolsonaro tem 49 nomes; veja

Alvo da Operação Tempus Veritatis, que investiga a articulação de um golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com a presença confirmada de 49 deputados federais em ato organizado por ele para se defender das acusações. A lista foi enviada ao Estadão pela equipe de Bolsonaro nesta sexta-feira, 16, e circula em grupos bolsonaristas com a etiqueta de "encaminhada com frequência".

A manifestação encabeçada pelo ex-presidente e por seus aliados, o pastor evangélico Silas Malafaia, o ex-ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência (Secom) e advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Zucco (Republicanos-RS), está marcada para domingo, 25 de fevereiro, na Avenida Paulista.

A lista vai até o número 50, porém, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) aparece na contagem duas vezes. O grupo também faz questão de não escrever o número 13, referência à legenda de seu oponente, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por isso, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ocupa a posição "12+1? da lista de presença original. Confira quem são os deputados que estarão no ato, em ordem alfabética:

- Abilio Brunini (PL-MT)

- Alberto Cavalcante Neto (PL-AM)

- Altineu Côrtes (PL-RJ)

- Amália Barros (PL-MT)

- André Fernandes (PL-CE)

- Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

- Capitão Alden (PL-BA)

- Capitão Augusto (PL-SP)

- Carla Zambelli (PL-SP)

- Carlos Jordy (PL-RJ)

- Coronel Assis (União-MT)

- Coronel Fernanda (PL-MT)

- Coronel Meira (PL-PE)

- Coronel Telhada (PP-SP)

- Delegado Alexandre Ramagem (PL-RJ)

- Delegado Caveira (PL-PA)

- Éder Mauro (PL-PA)

- Evair de Melo (PP-ES)

- Fernando Rodolfo (PL-PE)

- General Girão (PL-RN)

- Gilvan da Federal (PL-ES)

- Gustavo Gayer (PL-GO)

- Jefferson Campos (PL-SP)

- Joaquim Passarinho (PL-PA)

- José Medeiros (PL-MT)

- Luciano Galego (PL-MA)

- Luiz Lima (PL-RJ)

- Marcelo Moraes (PL-RS)

- Mario Frias (PL-SP)

- Mauricio Marcon (Pode-RS)

- Messias Donato (Republicanos-ES)

- Nicoletti (União-RR)

- Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

- Paulo Bilynskyj (PL-SP)

- Pedro Lupion (PP-PR)

- Ricardo Salles (PL-SP)

- Roberta Roma (PL-BA)

- Rodolfo Nogueira (PL-MS)

- Rodrigo Valadares (União-SE)

- Rosana Valle (PL-SP)

- Sanderson (PL-RS)

- Sargento Fahur (PSD-PR)

- Sargento Gonçalves (PL-RN)

- Sílvia Waiãpi (PL-AP)

- Silvio Antonio (PL-MA)

- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

- Vicentinho Júnior (PP-TO)

- Zé Vitor (PL-MG)

- Zucco (Republicanos-RS)