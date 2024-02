Inventaram demais: 5 carros que dificultam o que deveria ser fácil

Algumas vezes os engenheiros que projetam automóveis não pensam em como será a respectiva manutenção.

Alguns modelos são inacreditavelmente complicados de reparar, para sufoco de mecânicos da concessionária ou até mesmo da reparação independente

Certas dificuldades são tão desnecessárias que acabam chamando muito a atenção pelo tamanho do problema gerado para executar reparos triviais

Em alguns casos, são manutenções simples que em outros automóveis poderiam ser feitas até em casa

Por isso, separamos cinco carros que conseguem complicar o que deveria ser fácil de fazer e encarecem o serviço de reparação.

Land Rover Discovery 4

Imagem: Divulgação

O SUV gringo dificulta sua troca da correia dentada

Com um motor muito grande em um cofre muito pequeno, o único jeito de fazer a manutenção dessa peça e de outros componentes é separando o chassi da carroceria

Ou seja: você tem de separar o carro em duas partes

Além disso, para cada vez que esse desmonte é realizado, é preciso reprogramar todas as centrais eletrônicas do carro

Honda Fit (1ª Geração)

Imagem: Divulgação

O Fit é um carro que trouxe algumas inovações em sua primeira geração

Elas incluem duas velas por cilindro, mas trocar as lâmpadas dos faróis dá trabalho

Para realizar a substituição, é preciso esterçar as rodas dianteiras

Também é necessário retirar a proteção interna das caixas de roda

Só então é possível abrir uma capa do farol para chegar às lâmpadas

O processo é todo mostrado no manual de instrução do carro

Audi A6 (2ª Geração)

Imagem: Divulgação

Outro carro que complica a substituição da correia dentada é o Audi A6 de segunda geração

Equipado com motor V6 ou V8, em cofre pequeno, não há muito espaço para realizar a troca do componente

Para realizar essa manutenção, é preciso desmontar o para-choque, drenar e então retirar o radiador

Assim, dá para soltar o suporte do para-choque das longarinas

Terminada a troca, é necessário refazer todo o processo de forma inversa

Chrysler Town & Country

Imagem: Divulgação

A famosa minivan é confortável, mas dá trabalho para acessar o respectivo estepe

Para trazer sete lugares, a Chrysler tirou o pneu sobressalente da traseira, onde fica a terceira fileira de bancos retráteis

O estepe foi realocado no centro do assoalho, acessível pelo lado de fora

Para chegar até o pneu, é preciso desmontar o console central e usar uma ferramenta para soltar um cabo de aço que segura o estepe

Com a mesma ferramenta, você tem um gancho que usa para puxar o pneu para a lateral.

Ainda há outro problema: o espaço sob o carro é apenas para um estepe temporário

É complicado e por isso há vídeos na internet que mostram todo o processo

Dodge Journey/Fiat Freemont

Imagem: Divulgação

A bateria do SUV, que em outros veículos fica no cofre do motor ou no porta-malas, foi posicionada em uma espécie de "compartimento secreto"

Ela foi colocada na frente da roda dianteira esquerda do Freemont/Journey, escondida atrás do para-choque

Para troca-la, é necessário desmontar a roda e o para-barro interno para acessar o componente

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Matéria publicada em 07/04/2023