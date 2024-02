Inter de Milão goleia Salernitana (4-0) e abre 10 pontos sobre a Juventus

A Inter de Milão goleou a Salernitana por 4 a 0 nesta sexta-feira (16), e abriu dez pontos de vantagem sobre a Juventus (2ª) na liderança da Serie A, após esta partida da 25ª rodada.

Para os 'nerazzurri' foi uma noite tranquila que lhes permitirá encarar com total confiança o jogo da próxima semana contra o Atlético de Madrid, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time milanês deixou claro desde o início que seria ofensivo. Aos 2 minutos, mandou uma bola na trave do gol defendido pelo mexicano Guillermo Ochoa e quatro minutos depois acertou o travessão.

A abertura do placar veio através do francês Marcus Thuram, que aproveitou um cruzamento do brasileiro Carlos Augusto para marcar o décimo gol nesta Serie A, aos 17 minutos.

Dois minutos depois, seu companheiro de ataque, o argentino Lautaro Martínez, ampliou o placar: o campeão mundial de 2022 aproveitou uma marcação ineficaz de Jerome Boateng para vencer 'Memo' Ochoa e assim consolidar seu primeiro lugar entre os artilheiros do torneio, com 20 gols.

Os jogadores comandados por Simone Inzaghi chegaram ao intervalo com uma vantagem ainda maior, graças ao holandês Denzel Dumfries, que marcou aos 40 minutos.

No segundo tempo, a Inter já parecia ter em mente o próximo compromisso e o outro grande objetivo da temporada, a Liga dos Campeões, torneio em que foi vice-campeã em 2023.

A quatro dias do jogo de ida contra o Atlético de Diego Simeone, Inzaghi aproveitou para poupar vários jogadores importantes, Lautaro e Thuram no ataque, e dar ritmo de jogo ao chileno Alexis Sánchez e ao austríaco Marko Arnautovic. Este último marcou, nos acréscimos finais, o quarto gol de sua equipe.

- Pressão sobre a Juventus -

Com esta sexta vitória consecutiva e a vigésima em 24 jogos, a Inter deixa a 'Juve' dez pontos atrás.

O clube de Turim viaja para enfrentar o Hellas Verona (18º) neste sábado e se vencer ficará novamente a sete pontos dos 'nerazzurri'.

A Juventus não vive o seu melhor momento e acaba de emendar três jogos sem vencer (empate com o Empoli e derrotas para Inter e Udinese).

Já a Salernitana parece afundar cada vez mais rumo à Serie B. O time de Salerno está sendo comandado por seu terceiro treinador na temporada após a demissão, no domingo, de Filippo Inzaghi, que foi substituído por Fabio Liverani. A equipe tem apenas 13 pontos, sete atrás do Sassuolo, décimo sétimo e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na abertura desta 25ª rodada, o Torino (9º) venceu o Lecce (13º) por 2 a 0 com gols de Raoul Bellanova (50') e do colombiano Duván Zapata (81').

Neste sábado, além do jogo da Juventus em Verona, serão disputados os duelos Atalanta-Sassuolo e Napoli-Genoa.

No time napolitano (10º), o astro nigeriano Victor Osimhen será reserva desde o início, após retornar da Costa do Marfim, onde foi vice-campeão da Copa Africana.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Torino - Lecce 2 - 0

Inter - Salernitana 4 - 0

- Sábado:

(11h00) Napoli - Genoa

(14h00) Hellas Verona - Juventus

(16h45) Atalanta - Sassuolo

- Domingo:

(08h30) Lazio - Bologna

(11h00) Empoli - Fiorentina

Udinese - Cagliari

(14h00) Frosinone - Roma

(16h45) Monza - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 63 24 20 3 1 59 12 47

2. Juventus 53 24 16 5 3 36 15 21

3. Milan 52 24 16 4 4 47 27 20

4. Atalanta 42 23 13 3 7 44 23 21

5. Bologna 42 24 11 9 4 35 22 13

6. Roma 38 24 11 5 8 42 30 12

7. Lazio 37 23 11 4 8 28 24 4

8. Fiorentina 37 24 11 4 9 36 28 8

9. Torino 36 24 9 9 6 23 20 3

10. Napoli 35 23 10 5 8 32 27 5

11. Monza 30 24 7 9 8 21 28 -7

12. Genoa 29 24 7 8 9 25 30 -5

13. Lecce 24 25 5 9 11 24 39 -15

14. Frosinone 23 24 6 5 13 32 49 -17

15. Udinese 22 24 3 13 8 24 37 -13

16. Empoli 21 24 5 6 13 18 37 -19

17. Sassuolo 20 23 5 5 13 29 42 -13

18. Hellas Verona 19 24 4 7 13 21 32 -11

19. Cagliari 18 24 4 6 14 22 45 -23

20. Salernitana 13 25 2 7 16 20 51 -31

./bds/jr/dr/ma/aam

