Início de construções de moradias unifamiliares nos EUA cai em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências unifamiliares nos Estados Unidos caiu em janeiro, provavelmente devido às condições climáticas adversas, mas um aumento nas licenças para construções futuras sugere recuperação nos próximos meses.

O início da construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 4,7%, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,004 milhão de unidades no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Os dados de dezembro foram revisados para cima, mostrando que o início de construções de casas unifamiliares caiu para uma taxa de 1,054 milhão de unidades, em vez das 1,027 milhão de unidades informadas anteriormente.

O clima extremamente frio em grande parte do país durante o mês provavelmente dificultou o início de novos projetos. As temperaturas abaixo do normal ajudaram a diminuir as vendas no varejo e a produção industrial em janeiro.

A construção de casas continua a ser sustentada por uma escassez aguda de moradias usadas no mercado.

É provável que haja uma recuperação com o aumento das temperaturas em fevereiro e com a expectativa de que o Federal Reserve comece a cortar a taxa de juros no primeiro semestre do ano.

As licenças para futuras construções de casas unifamiliares aumentaram 1,6%, atingindo um ritmo de 1,015 milhão de unidades no mês passado.

O início de projetos habitacionais com cinco unidades ou mais caiu 35,8% em janeiro, para uma taxa de 314.000 unidades.

O total de início de construções habitacionais caiu 14,8% em janeiro, para uma taxa de 1,331 milhão de unidades. Os economistas consultados pela Reuters previam estabilidade em uma taxa de 1,460 milhão de unidades.

