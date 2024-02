Greve de controladores afeta serviço de trens na França

Uma greve dos controladores ferroviários levou ao cancelamento de metade das viagens de trens de alta velocidade na França e afetou as conexões com outros países europeus, durante o fim de semana das férias escolares de inverno.

O tráfego ferroviário está "gravemente perturbado" desde quinta-feira (15) às 20h (16h de Brasília) e ficará assim até segunda-feira às 8h (4h de Brasília), informou o operador ferroviário francês.

Os trens com destino ou origem nas estações de esqui dos Alpes devem circular, em detrimento de outras linhas, como a que liga Paris e Bordeaux, com 60% dos trajetos cancelados, de acordo com a rádio France Bleu.

Os trens de alta velocidade "vão atender todas as regiões, mas nem todos os franceses poderão viajar", alertou na quinta-feira Christophe Fanichet, presidente da companhia ferroviária SNCF Voyageurs.

"A prioridade é privilegiar os trens que estão lotados e, em fevereiro, são os trens para os Alpes", acrescentou Fanichet, que no dia anterior instou os passageiros afetados a adiarem suas viagens.

Ao todo, cerca de 150 mil passageiros tiveram que cancelar suas viagens e foram reembolsados, informou Fanichet nesta sexta-feira à emissora BFMTV.

Os grevistas exigem a aplicação completa e rápida de um acordo negociado no final de 2022, que encerrou outra greve durante o período de Natal.

Um coletivo informal de controladores está por trás da iniciativa, que relançou o debate sobre o direito de greve na França durante certos períodos, a menos de seis meses dos Jogos Olímpicos de Paris.

A oposição de direita que controla o Senado impulsiona uma proposta de lei para proibir o aviso prévio de greve nos feriados e nos "dois primeiros e dois últimos dias" das férias escolares.

