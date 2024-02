Governo prorroga em 5 dias suspensão de banhos de sol e visitas em prisões

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou em cinco dias a suspensão de banhos de sol e visitas em presídios federais.

O que aconteceu

O novo período de suspensão vale de 17 a 21 de fevereiro. A atualização foi publicada nesta sexta-feira (16) em portaria assinada pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal, José Renato Gomes Vaz.

Dessa vez, o governo deu autorização para a visita de advogados. Na versão anterior da portaria, a defesa de detentos não tinha a liberação para entrar nas prisões.

Continuam proibidas as visitas sociais e de atividades de educação, laboral e religiosa. A exceção é para atendimentos de saúde e cumprimento de decisões judiciais.

Dois detentos fugiram do presídio federal no RN

Essa é a primeira fuga de unidade penitenciária desse tipo. Ao todo, o Brasil tem cinco prisões federais. Os fugitivos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Os agentes que fazem as buscas acharam roupas e pegadas no rastro da fuga dos detentos em uma área rural de Mossoró.

Os presos conseguiram sair usando uniforme da unidade prisional. No momento da fuga, a dupla pulou um alambrado para deixar o presídio. Uma gravação mostra os detentos passando por uma área em obra com gradil por volta das 3h30 da madrugada de quarta-feira (14). A movimentação ocorreu perto dos espaços de banho de sol e das celas dos presos. Os agentes só notaram a ausência dos detentos cerca de duas horas após a fuga.

Lewandowski afastou direção de presídio e anunciou interventor. O interventor escolhido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública foi Carlos Luis Vieira Pires. Ele assumiu interinamente o cargo de Diretor da Penitenciária Federal em Mossoró (RN). O ministro da Justiça também anunciou um plano para colocar muralhas e reconhecimento facial para a entrada de qualquer pessoa em todas as penitenciárias.

Governo colocou fugitivos na lista da Interpol

Alerta foi dado para tentativa de fuga do país. O Ministério da Justiça instruiu à PF para que os nomes de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fossem incluídos na lista da organização internacional de polícia criminal. O governo também solicitou a inclusão deles no sistema de proteção de fronteiras, para impedir uma eventual saída do país.

Presos estiveram em rebelião em presídio em 2023 e pertencem ao Comando Vermelho. Deibson e Rogério, que integram a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, foram transferidos para a unidade federal após terem participado de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, em julho do ano passado, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

Fugitivos são "matadores do CV". Fontes ouvidas pela reportagem indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime" do Comando Vermelho do Acre. O UOL não localizou a defesa deles.