Metrô de São Paulo tem circulação afetada após falhas de energia

Falhas nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do metrô de São Paulo diminuíram o tempo entre os trens e deixaram estações lotadas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Uma falha elétrica entre as estações Tamanduateí e Vila Prudente da linha 2-Verde comprometeu as viagens até as 8h30, informou o Metrô de São Paulo. Os trens precisaram circular somente por uma via entre as estações Tamanduateí e Alto do Ipiranga.

Os passageiros precisavam trocar de trem para seguir a viagem. O sistema Paese, de ônibus, foi acionado para ajudar no transporte de passageiros, informou o Metrô de SP nas redes sociais.

O problema na circulação dos trens na linha 2-Verde também causou efeitos em outras linhas, como a 3-Vermelha, já que os sistemas são integrados.

Na linha 5-Lilás, administrada pela ViaMobilidade, também foi uma falha elétrica a responsável pelo problema, que foi normalizado às 9h44, segundo a concessionária. O problema foi registrado entre as estações Alto da Boa Vista e Chácara Klabin.

Com as falhas, a entrada nos passageiros nas estações precisou ser controlada.

Matéria em atualização