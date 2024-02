Esposa de Navalny diz que Putin não ficará impune pela morte do marido

BERLIM (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e seus aliados não ficarão impunes se a morte de Alexei Navalny, conforme relatada pelas autoridades russas, for confirmada, disse a esposa do crítico do Kremlin, Yulia, nesta sexta-feira.

Yulia Navalnaya conclamou a comunidade internacional a se unir e lutar contra o "regime horrível" da Rússia, em uma declaração na Conferência de Segurança de Munique, falando em russo por meio de um intérprete.

(Por Rachel More)