Equador comemora suspensão do veto russo às suas exportações de banana

O Equador comemorou, nesta sexta-feira (16), o fim da sanção russa contra cinco empresas exportadoras de bananas as quais deixou de comprar devido à presença de uma mosca nos contêineres, informaram as autoridades.

"Boas notícias. 100% das exportações de banana equatoriana para a Rússia se encontram em operação!", escreveu a ministra de Produção, Sonsoles García, em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Acrescentou que Moscou autorizou "as cinco empresas a retomarem o comércio" em 5 de fevereiro por parte do serviço russo de vigilância veterinária.

A Rússia é o segundo destino da banana equatoriana, com 21% (quase 76 milhões de caixas) do total das vendas ao exterior, atrás da União Europeia com 28%, segundo a Associação de Exportadores de Banana do Equador (Aebe).

"Essa decisão é uma mostra da importância do diálogo que deve existir a todo momento entre dois países que têm tido tradicionalmente uma relação próxima e muito positiva", expressou o embaixador equatoriano em Moscou, Juan Fernando Holguín, segundo um vídeo divulgado pela chancelaria.

De acordo com os meios russos, nove a cada dez bananas importadas por esse país vêm do Equador.

pld/sp/mr/dd/aa

© Agence France-Presse